От кружка революционеров до ремонта электричек: НГС проник в первое каменное здание Новосибирска

В Новосибирске не так много старой истории: и город относительно молодой, и некоторые чиновники «постарались», но вот первые каменные здания у нас сохранись. Большинство горожан, если у них спросить, какое построили раньше других, скорее всего, назовут собор Александра Невского. Кто-то, возможно, вспомнит ряд домов на Красном проспекте, 22. И те, и другие будут правы. Но одновременно и неправы. Первое городское каменное строение из сохранившихся все же другое. Корреспондент НГС Илья Калинин не только рассмотрел его снаружи, но и заглянул внутрь.
Четыре первых каменных здания Новосибирска
Если восстанавливать историческую справедливость, самым первым каменным строением на территории современного Новосибирска был магазин в селе Кривощёково, от которого, как считают некоторые краеведы, и следует вести летоисчисление города. О нём в своей книге «Новосибирск начальный» рассказал краевед и научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.
— Это были 1890-е годы, еще до приезда строителей [железнодорожного моста]. Раскопок не было, но теоретически здание находилось в районе пляжа «Наутилус», — рассказал краевед в разговоре с журналистом НГС. — Это была каменная лавка колыванского мащанина Ефима Шапкина. Она была обозначена на карте межевщика Хребтова, выпущенной в 1893 году. На карте лавка указывалась уже как действующая.
Магазин, к сожалению, до наших дней не дожил. Зато сохранилось несколько первых каменных зданий, построенных в самом Новониколаевске: есть первое общественное, есть первое жилое, есть первое промышленное. Поэтому, говоря о том, какое каменное здание построили раньше других, всегда надо уточнять, что имеется в виду.
Например, первое общественное каменное здание Новосибирска — это собор Александра Невского, его открыли в 1899 году. Первое жилое — дом Сурикова на Красном проспекте, 22, построенный в 1897 году. А самое первое промышленное здание — паровозное депо, которое появилось незадолго до уже упомянутых: в 1896 году. Чуть позже к нему добавили еще один корпус.
Синий паровоз, подрывная литература и Грозный
Паровозное депо с мастерскими станции Обь было большим предприятием с множеством мастерских для железнодорожного ремонта: слесарно-токарной, кузнечно-литейной, вагонной. С 1898 года оно стало называться паровозным депо станции Новониколаевск.
В начале ХХ века в депо работали 450 человек. Здесь был организован первый марксистский кружок, куда из центральной части России присылали подрывную, революционную литературу. Руководил кружком кузнец Егор Грознов, действовавший под псевдонимом Грозный.
Позже здесь был создан первый профсоюз с участием Дмитрия Шамшурина. Ну, а далее — шествия, забастовки и схроны оружия.
Дмитрий Афанасьевич Шамшурин (1888–1943 г. г.) — революционер, член Обской группы РСДРП, участник Великой Отечественной войны. В Новосибирске его именем названа улица, до 1977 года она была Вокзальной.
27 марта 1934 года на митинге железнодорожников в здании паровозного депо выступил «всероссийский староста» Михаил Калинин. В 1940 году здесь возникло лунинское движение — одна из форм социалистического соревнования. Зачинателем его стал машинист Николай Лунин.
— Николай Лунин придумал свой метод, как ухаживать за паровозом, как силами одной паровозной бригады, не загоняя паровоз в депо, можно было проводить мелкий ремонт. Тем самым увеличивался пробег паровоза и уменьшался его простой. Метод Лунина подхватили по всему Советскому Союзу, — рассказала главный хранитель фондов подразделения по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги Елена Филатова. — Поскольку Лунин был лучшим машинистом Советского Союза, то сам народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович вручил ему паровоз. И паровоз не простой, а юбилейный 3000-й, он был специально окрашен в синий цвет. А вообще паровозы в Советском Союзе были черные (грузовые) или зеленые (пассажирские).
Многие новосибирцы хорошо знают этот паровоз: он установлен на проезде Виктора Ващука и стал частью Мемориала Славы труженикам тыла.
Помимо лучшего машиниста Лунина в этом же депо работал и ставший в дальнейшем знаменитым на весь СССР партизан Константин Заслонов. До войны он был заместителем начальника паровозного депо.
Что сейчас находится в памятнике
Просто так попасть к старым зданиям паровозного депо вряд ли получится. Они находятся на территории вокзала Новосибирск-Главный в районе 16-го железнодорожного пути. Спуск к ним с переходного моста упирается в будку охраны, где без специального пропуска пройти невозможно. Но различные экскурсии здесь все же проходят: здания депо являются памятниками, охраняются государством и сюда периодически приводят школьников, пенсионеров, ветеранов.
По большому счету, здесь ничего не изменилось: в красном корпусе ремонтируют тепловозы и электровозы пассажирских поездов, в светлом здании, более старом — проходит ремонт моторвагонный подвижной состав, или по-простому — электричка.
Как моторвагонное депо здание функционирует с 2012 года. Сейчас здесь меняют лобовые и боковые стекла, токоприемники, изготавливают необходимые детали, обтачивают и меняют колесные пары — примерно по одной за смену. Учитывая, что в вагоне четыре колесные пары, на их замену нужно примерно три смены.
Колеса вагонов обтачивают на специальном станке.
— Каждое колесо имеет, будем так говорить, свой профиль: оно скошено немного, внешняя его часть. И в процессе эксплуатации, естественно, происходит износ, поэтому приходится постоянно поддерживать профиль, — описывает журналисту работу своего подразделения начальник моторвагонного депо Алексей Слободенюк.
В начале этой осени здесь появилась Книга истории депо — мультимедийный объект, в котором демонстрируются видеоролики и старые фотографии, связанные как с историей самого депо, так и с его работниками.
В планах капитальный ремонт старого здания-памятника, для которого требуются значительные финансовые вложения. Начальник моторвагонного депо уточнил, что и регулярные косметические ремонты, и капитальные проводят на деньги РЖД. Алексей Слободенюк подчеркнул, что капитальный ремонт здесь ждут в ближайшие три года. В депо также уточнили: в этом году восстановили водосточную систему, а в следующем планируют ремонт внешнего штукатурного слоя.
В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области рассказали, что оценка физического состояния памятников осуществляется в ходе плановых визуальных осмотров не реже одного раза в пять лет. Работы по сохранению здания паровозного депо, заметили в инспекции, должны быть проведены с итоговым сроком — август 2027 года.
В мае НГС рассказал о садовнице, которая ухаживает за цветами в центре вокзала Новосибирск-Главный.
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