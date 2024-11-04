От кружка революционеров до ремонта электричек: НГС проник в первое каменное здание Новосибирска

Два старинных здания паровозного депо на территории вокзала Новосибирск-Главный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске не так много старой истории: и город относительно молодой, и некоторые чиновники «постарались», но вот первые каменные здания у нас сохранись. Большинство горожан, если у них спросить, какое построили раньше других, скорее всего, назовут собор Александра Невского. Кто-то, возможно, вспомнит ряд домов на Красном проспекте, 22. И те, и другие будут правы. Но одновременно и неправы. Первое городское каменное строение из сохранившихся все же другое. Корреспондент НГС Илья Калинин не только рассмотрел его снаружи, но и заглянул внутрь.

Четыре первых каменных здания Новосибирска

Фотография строительства паровозного депо, сделанная в 1895 году Иваном Робертовичем Томашкивичем Источник: Иван Томашкевич, музей Новосибирска











Если восстанавливать историческую справедливость, самым первым каменным строением на территории современного Новосибирска был магазин в селе Кривощёково, от которого, как считают некоторые краеведы, и следует вести летоисчисление города. О нём в своей книге «Новосибирск начальный» рассказал краевед и научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

— Это были 1890-е годы, еще до приезда строителей [железнодорожного моста]. Раскопок не было, но теоретически здание находилось в районе пляжа «Наутилус», — рассказал краевед в разговоре с журналистом НГС. — Это была каменная лавка колыванского мащанина Ефима Шапкина. Она была обозначена на карте межевщика Хребтова, выпущенной в 1893 году. На карте лавка указывалась уже как действующая.

Паровозное депо — самое первое из оставшихся каменных зданий Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Магазин, к сожалению, до наших дней не дожил. Зато сохранилось несколько первых каменных зданий, построенных в самом Новониколаевске: есть первое общественное, есть первое жилое, есть первое промышленное. Поэтому, говоря о том, какое каменное здание построили раньше других, всегда надо уточнять, что имеется в виду.

Паровозное депо состоит из двух зданий, первое заработало в 1896 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Например, первое общественное каменное здание Новосибирска — это собор Александра Невского, его открыли в 1899 году. Первое жилое — дом Сурикова на Красном проспекте, 22, построенный в 1897 году. А самое первое промышленное здание — паровозное депо, которое появилось незадолго до уже упомянутых: в 1896 году. Чуть позже к нему добавили еще один корпус.

Синий паровоз, подрывная литература и Грозный

Вид с пешеходного моста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Паровозное депо с мастерскими станции Обь было большим предприятием с множеством мастерских для железнодорожного ремонта: слесарно-токарной, кузнечно-литейной, вагонной. С 1898 года оно стало называться паровозным депо станции Новониколаевск.

В одной части здания депо идет ремонт электричек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале ХХ века в депо работали 450 человек. Здесь был организован первый марксистский кружок, куда из центральной части России присылали подрывную, революционную литературу. Руководил кружком кузнец Егор Грознов, действовавший под псевдонимом Грозный.

В другой части здания расположены станки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Позже здесь был создан первый профсоюз с участием Дмитрия Шамшурина. Ну, а далее — шествия, забастовки и схроны оружия.

Дмитрий Афанасьевич Шамшурин (1888–1943 г. г.) — революционер, член Обской группы РСДРП, участник Великой Отечественной войны. В Новосибирске его именем названа улица, до 1977 года она была Вокзальной.

Хранитель фондов выставочного центра Западно-Сибирской железной дороги Елена Филатова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











27 марта 1934 года на митинге железнодорожников в здании паровозного депо выступил «всероссийский староста» Михаил Калинин. В 1940 году здесь возникло лунинское движение — одна из форм социалистического соревнования. Зачинателем его стал машинист Николай Лунин.

— Николай Лунин придумал свой метод, как ухаживать за паровозом, как силами одной паровозной бригады, не загоняя паровоз в депо, можно было проводить мелкий ремонт. Тем самым увеличивался пробег паровоза и уменьшался его простой. Метод Лунина подхватили по всему Советскому Союзу, — рассказала главный хранитель фондов подразделения по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги Елена Филатова. — Поскольку Лунин был лучшим машинистом Советского Союза, то сам народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович вручил ему паровоз. И паровоз не простой, а юбилейный 3000-й, он был специально окрашен в синий цвет. А вообще паровозы в Советском Союзе были черные (грузовые) или зеленые (пассажирские).

Многие новосибирцы хорошо знают этот паровоз: он установлен на проезде Виктора Ващука и стал частью Мемориала Славы труженикам тыла.

Лучший машинист СССР Николай Лунин работал в новосибирском паровозном депо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Помимо лучшего машиниста Лунина в этом же депо работал и ставший в дальнейшем знаменитым на весь СССР партизан Константин Заслонов. До войны он был заместителем начальника паровозного депо.

Что сейчас находится в памятнике

Здесь ремонтируют колёса, меняют стекла, токоприёмники и так далее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Просто так попасть к старым зданиям паровозного депо вряд ли получится. Они находятся на территории вокзала Новосибирск-Главный в районе 16-го железнодорожного пути. Спуск к ним с переходного моста упирается в будку охраны, где без специального пропуска пройти невозможно. Но различные экскурсии здесь все же проходят: здания депо являются памятниками, охраняются государством и сюда периодически приводят школьников, пенсионеров, ветеранов.

Обточка колёсной пары Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По большому счету, здесь ничего не изменилось: в красном корпусе ремонтируют тепловозы и электровозы пассажирских поездов, в светлом здании, более старом — проходит ремонт моторвагонный подвижной состав, или по-простому — электричка.

Как моторвагонное депо здание функционирует с 2012 года. Сейчас здесь меняют лобовые и боковые стекла, токоприемники, изготавливают необходимые детали, обтачивают и меняют колесные пары — примерно по одной за смену. Учитывая, что в вагоне четыре колесные пары, на их замену нужно примерно три смены.

Начальник моторвагонного депо Алексей Слободенюк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Колеса вагонов обтачивают на специальном станке.

— Каждое колесо имеет, будем так говорить, свой профиль: оно скошено немного, внешняя его часть. И в процессе эксплуатации, естественно, происходит износ, поэтому приходится постоянно поддерживать профиль, — описывает журналисту работу своего подразделения начальник моторвагонного депо Алексей Слободенюк.

Книга истории депо появилась здесь совсем недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале этой осени здесь появилась Книга истории депо — мультимедийный объект, в котором демонстрируются видеоролики и старые фотографии, связанные как с историей самого депо, так и с его работниками.

В планах капитальный ремонт старого здания-памятника, для которого требуются значительные финансовые вложения. Начальник моторвагонного депо уточнил, что и регулярные косметические ремонты, и капитальные проводят на деньги РЖД. Алексей Слободенюк подчеркнул, что капитальный ремонт здесь ждут в ближайшие три года. В депо также уточнили: в этом году восстановили водосточную систему, а в следующем планируют ремонт внешнего штукатурного слоя.

Капитальный ремонт памятника будет проведен на инвестиции РЖД Источник: Александр Ощепков











В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области рассказали, что оценка физического состояния памятников осуществляется в ходе плановых визуальных осмотров не реже одного раза в пять лет. Работы по сохранению здания паровозного депо, заметили в инспекции, должны быть проведены с итоговым сроком — август 2027 года.

В мае НГС рассказал о садовнице, которая ухаживает за цветами в центре вокзала Новосибирск-Главный.