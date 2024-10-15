Неоновую советскую вывеску начали монтировать в центре Новосибирска

Часть старых неоновых трубок оказались вполне рабочими Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на улице Советской 15 октября начали монтировать неоновую советскую вывеску «косметический кабинет». На ее реставрацию потребовался год.

Как рассказал НГС новосибирец Любим Любаев, который занимался реставрацией, включить светящиеся буквы планируют сегодня вечером, пока — в пробном режиме.

Вывеска состоит из двух частей, часть неоновых трубок изготовили заново, часть — взяли из оригинальной конструкции Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Работы по реставрации вывески заняли больше года и обошлись в 130 тысяч рублей.