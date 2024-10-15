Неоновую советскую вывеску начали монтировать в центре Новосибирска

В Новосибирске на улице Советской 15 октября начали монтировать неоновую советскую вывеску «косметический кабинет». На ее реставрацию потребовался год.
Как рассказал НГС новосибирец Любим Любаев, который занимался реставрацией, включить светящиеся буквы планируют сегодня вечером, пока — в пробном режиме.
Работы по реставрации вывески заняли больше года и обошлись в 130 тысяч рублей.
Ранее старые неоновые вывески оживили новосибирские художники — увы, только на видео. В реальности старые советские вывески ветшали и разрушались уже в 2018-м.