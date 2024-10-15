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Город Неоновую советскую вывеску начали монтировать в центре Новосибирска

Неоновую советскую вывеску начали монтировать в центре Новосибирска

Ее реставрировали год

980
2 комментария

Часть старых неоновых трубок оказались вполне рабочими

В Новосибирске на улице Советской 15 октября начали монтировать неоновую советскую вывеску «косметический кабинет». На ее реставрацию потребовался год.

Как рассказал НГС новосибирец Любим Любаев, который занимался реставрацией, включить светящиеся буквы планируют сегодня вечером, пока — в пробном режиме.

Вывеска состоит из двух частей, часть неоновых трубок изготовили заново, часть — взяли из оригинальной конструкции

Работы по реставрации вывески заняли больше года и обошлись в 130 тысяч рублей.

Ранее старые неоновые вывески оживили новосибирские художники — увы, только на видео. В реальности старые советские вывески ветшали и разрушались уже в 2018-м.

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Комментарии
2
Гость
10 минут
На Первомайске есть такая советская на остановке . Новогодняя
Гость
6 минут
Прекрасно помню эти газосветные вывески. Они регулярно перегорали: то целиком, то по частям. Никогда они хорошо не работали. Замучаются ремонтировать.
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