«Темпы развития надо нарастить»: зампред правительства РФ посетил Новосибирск — о чем он говорил с губернатором

Он обсудил развитие агропромышленного комплекса Источник: Правительство НСО











Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Новосибирск. На встрече с губернатором региона Андреем Травниковым он обсудил развитие агропромышленного комплекса.

По словам Патрушева, в сельском хозяйстве отмечена положительная динамика. Новосибирская область — первый в Сибири регион по производству скота и птицы, находится в тройке лидеров по производству молока. Однако он рекомендовал увеличить темпы развития этой области.

— Правительство со своей стороны поддерживает развитие АПК региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей. Но темпы доведения надо нарастить. Также необходимо проанализировать работу в рамках госпрограмм «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Также зампред оценил работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В 2024 году правительство РФ выделило 281 миллион рублей на нацпроекты по ликвидации незаконных свалок и сохранению лесов.

Дмитрий Партрушев с 14 мая 2024 года был назначен заместителем председателя правительства России. Ранее он с 2018 по 2024 года был министром сельского хозяйства России. Ранее, с 2010 по 2018 год был председателем правительства «Россельхозбанка».