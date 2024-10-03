«Дети болеют»: сотни квартир остаются без отопления — карта от жителей Новосибирска

В городе находят дефекты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 3 октября всё еще много домов, которые не подключили к отоплению. Жители замерзают в своих квартирах.

Как рассказали читатели НГС, ситуации у всех разные. У кого-то отопление отключили из-за аварий, у кого-то так и не подключали. Некоторые отмечают, что отопление есть в одной из комнат, а в остальных холодно.

— Отопление запустили 30 числа на полдня — трубы были как парное молоко — и отключили, и теперь даже не пытаются ничего делать. В УК дозвониться невозможно, постоянно играет музыка, а люди в домах замерзают. А вчера утром еще и горячую воду отключили. Половину лета и почти весь сентябрь просидели без горячей воды, — рассказала сибирячка с Космической, 12.

Для многих отсутствие тепла в квартирах повлияло на здоровье.

— Тепла нет и не предвидится. Двое детей, один из них инвалид. Оба болеют, замерзли, простыли. Рядом в домах тоже тепла нет, — рассказала читательница НГС, которая живет в доме на Бориса Богаткова, 198.

НГС собрал все адреса, о которых сообщили читатели — мы добавили их на одну карту: всего 50 точек.

Жители рассказали о десятках адесов Источник: «Яндекс.Карты»

А жительница с Пархоменко, 4 отмечает, что такого никогда не было. Она живет в доме с 1988 года.

Управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца сегодняшнего дня — 3 октября. На особый контроль поставили Дзержинский район — там больше всего проблем на сетях. На 12:00 сегодняшнего дня из 8299 домов подключено 8248.