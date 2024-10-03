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Город Отопительный сезон 2024/2025 «Дети болеют»: сотни квартир остаются без отопления — карта от жителей Новосибирска

«Дети болеют»: сотни квартир остаются без отопления — карта от жителей Новосибирска

Подключить всех должны были до 30 сентября

1 483
48 комментариев

В городе находят дефекты

В Новосибирске 3 октября всё еще много домов, которые не подключили к отоплению. Жители замерзают в своих квартирах.

Как рассказали читатели НГС, ситуации у всех разные. У кого-то отопление отключили из-за аварий, у кого-то так и не подключали. Некоторые отмечают, что отопление есть в одной из комнат, а в остальных холодно.

— Отопление запустили 30 числа на полдня — трубы были как парное молоко — и отключили, и теперь даже не пытаются ничего делать. В УК дозвониться невозможно, постоянно играет музыка, а люди в домах замерзают. А вчера утром еще и горячую воду отключили. Половину лета и почти весь сентябрь просидели без горячей воды, — рассказала сибирячка с Космической, 12.

Для многих отсутствие тепла в квартирах повлияло на здоровье.

— Тепла нет и не предвидится. Двое детей, один из них инвалид. Оба болеют, замерзли, простыли. Рядом в домах тоже тепла нет, — рассказала читательница НГС, которая живет в доме на Бориса Богаткова, 198.

НГС собрал все адреса, о которых сообщили читатели — мы добавили их на одну карту: всего 50 точек.

Жители рассказали о десятках адесов

А жительница с Пархоменко, 4 отмечает, что такого никогда не было. Она живет в доме с 1988 года.

Управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца сегодняшнего дня — 3 октября. На особый контроль поставили Дзержинский район — там больше всего проблем на сетях. На 12:00 сегодняшнего дня из 8299 домов подключено 8248.

Во время подключения отопления на трубах находят дефекты. Так случилось, например, на Петропавловской, где в январе поднялся столб кипятка, сейчас идет большой ремонт.

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Комментарии
48
kolhoznik
1 час
а через неделю ночью до минус 5 , а электропроводки в старых домах изношенные , а обогреватель что бы грел -это 2-3 киловатта
Поддерживаю
26 минут
Выставочная 13, нас отключили еще вчера, нет горячей воды и отопления!
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