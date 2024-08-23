Люди оборачивались: почему у нее усы? История Алены Апиной — королевы поп-сцены 90-х

Алену Апину можно увидеть в сериале о группе «Комбинация» Источник: Алена Апина / Vk.com











«Бухгалтер, милый мой бухгалтер»... — эти строки в 90-х звучали буквально отовсюду: из телевизоров, радиоприемников, с танцплощадок. Доносились из открытых окон и проезжавших мимо машин. Исполнительнице — легендарной Алене Апиной — сегодня 60 лет, но ее хиты до сих пор помнит и любит вся Россия. MSK1.RU рассказывает историю певицы — как девочка из рабочей семьи стала артисткой всероссийского масштаба.

Первые песни — American boy и Russian girls — отражали дух времени Источник: Городские порталы

Первые песни — American boy и Russian girls — отражали дух времени. Алена пела их, будучи солисткой группы «Комбинация». В сентябре выйдет сериал об этом коллективе. Певица редко дает интервью, но нам удалось чуть-чуть поговорить с ней о предстоящей премьере:

— Да, у меня тоже есть роль, но она — эпизодическая. Ну что я буду о ней рассказывать, как о великом событии. У меня этих фильмов уже 15 штук, — говорит артистка.

Когда мама спала...

Елена — это имя дали Алене родители — родилась в Саратове летом 1964 года. В обычной рабочей семье. Папа — инженер, мама — продавщица. Будущая певица была единственным ребенком, поэтому родители окружали ее невероятной заботой.

— Я росла послушным ребенком. Хотя, бывало, и совершала всякого рода глупости. Однажды я обиделась на маму за то, что она очень поздно пришла домой. Я сидела, ждала ее, хотела провести вечер с ней. А она… И утром, когда мама спала, я взяла и фломастером нарисовала ей усы. Вот была глупость. Затем я убежала в школу. После этого мама встала, и, я не помню, по какому поводу, ей срочно нужно было выйти в магазин за чем-то. И она вскочила, даже не посмотрев на себя в зеркало, только расчесав волосы, оделась и побежала в магазин… Каково же было ее удивление, когда на нее оборачивались люди и смотрели: что это за женщина с усами? Потом, конечно, мне за это влетело… — вспоминает певица.

Алена с мамой и бабушкой, 1968 год Источник: Алена Апина / Vk.com











Внимательные папа и мама сразу заметили страсть дочки к музыке. Девочке нравилось представлять себя певицей: она собирала родителей в комнате и устраивала им концерты. Все было, как у настоящих артисток: у каждого зрителя свое место, а у маленькой певицы — музыкальная программа с номерами. В четыре года Алена еще не выговаривала букву «р», но уже сама объявляла себя. Получалось примерно так: «Выступает наодная атистка безпублики!»



Алена с детства мечтала стать певицей. Обнаружив у дочки музыкальный дар, родители стали делать все для того, чтобы способности не пропали даром. Несмотря на небольшой доход, мама и папа подарили любимому чаду на пять лет пианино.

И тогда же отдали Алену в музыкальную школу. Мама хотела, чтобы дочка в будущем стала преподавательницей музыки, причем по классу фортепиано.

Замуж за Михаила Боярского

Алена с детства влюблялась в артистов:

— Обожала Андрея Миронова. Когда шли фильмы с его участием, прикидывалась больной, чтобы только не ходить в школу. Потом его затмил Александр Абдулов. После фильма «Собака на сене» (12+) полюбила Михаила Боярского и всех уверяла, что выйду за него замуж. Благодаря ему перечитала всего Лопе де Вега, — рассказывала певица.

Но музыка всегда оставалась на первом месте. Сначала фортепиано, потом — все остальное. Даже школьные уроки девочка оставляла на потом.

Когда Алене исполнилось 10 лет, произошло событие, из-за которого она разлюбила родной город:



— Когда мне было ровно 10 лет, 23 августа, ровно в этот день у моих родителей случился развод. Это была обида-обида на всю жизнь. Что, нельзя было в другой день?



Отец ушел, и Алена осталась вдвоем с матерью. Годами позже уехала в Москву и не приезжала в родной Саратов 20 лет:

— У меня совершенно четкое и явное ощущение, что меня в этом городе не любят, — делилась переживаниями она.



Однако в Саратове Алена получила образование. Окончила музыкальное училище, хотела поступить в консерваторию, но провалилась. И все же не сдалась, подавала документы еще три раза. Пока готовилась к экзаменам, работала аккомпаниатором в клубе. Удача в конце концов улыбнулась: Алена поступила на факультет народного пения.

«Комбинация»

В консерватории Апина столкнулась с насущной проблемой всех студентов — нехваткой денег. На втором курсе друг — композитор Виталий Окороков — рассказал, что двое продюсеров из Саратова набирают девочек в женский ансамбль.



Тогда, в 1987 году, гремела группа «Мираж». Вдохновленные ее успехом, молодые продюсеры Александр Шишинин и Андрей Цепов хотели создать похожий девчачий коллектив. Только тематика песен была более «социальной». Позже на всю страну стали известны строки про простую русскую девчонку, которая хочет уехать за границу с американцем, и про влюбленного бухгалтера.



Апина прошла прослушивание и стала солисткой. Выступали в саратовских селах. Шишинин был строгим продюсером. Ввел правило: после «отбоя» девочкам не разрешалось проводить время с мужчинами. Он даже устраивал певицам «проверки», во время которых они должны были немедленно, по первому стуку, открывать ему дверь. А если правило нарушалось, вокалистки платили штраф.

Группа «Комбинация» Источник: Алена Апина / Vk.com











— Я жила на вокзале и у случайных друзей. Когда появлялись деньги — в дешевых гостиницах. Со временем удалось снять квартиру. Хозяйка оказалась замечательной, дивной женщиной, правда, сильно пьющей. История ее несчастной судьбы затронула мою душу. Позднее я поведаю об этой женщине в песне «Попутка», — вспоминает Алена о тех временах.



Вскоре коллектив начал стремительно набирать популярность. Учебу в консерватории Апиной пришлось бросить: совмещать ее с выступлениями и гастролями уже не получалось. Заручившись поддержкой влиятельного продюсера Сергея Лисовского и Сергея Минаева, который тогда был не певцом, а популярным диджеем, «комбинашки» перебрались в Москву.

Пик популярности «комбинашек» пришелся на 90-е Источник: Алена Апина / Vk.com











Но карьера Апиной в «Комбинации» продолжалась всего три года. На пике славы, когда группа давала по 60 концертов в месяц, Алена ушла и начала сольную карьеру. Популярность «Комбинации» начала затухать. Шишинин называл уход Апиной «предательством» и долго не мог простить ей этого шага.

«Лав стори» и начало сольной карьеры

В 1991 году «Комбинация» приехала с гастролями в Ташкент. Может быть, не нашлось более подходящего места, а может, творчество группы не так уж там и ценилось, но по какой-то причине девушек поселили в доме престарелых. Апина такого неуважения не выдержала и устроила скандал:

— Покажите мне того человека, который так не любит артистов и не понимает, что у нас жизнь хуже, чем у цыган! — возмущалась певица.



Вышел мужчина в спортивном костюме и со спичкой в зубах. Позже выяснилось, что это продюсер Александр Иратов. Он успокоил Алену, после концерта устроил всем музыкантам прекрасный ужин, а затем проводил солистку в «номер» и поцеловал ее на прощание. Так началась история их любви.

Алена Апина и Александр Иратов на дне рождении известного сценографа Бориса Краснова, 2006 год Источник: Алена Апина / Vk.com











Он был старше ее на 8 лет, но сразу разглядел в юной певице талант и большие перспективы:



— Я лепил ее, как из пластилина. Когда мы познакомились, я увидел, что это абсолютно провинциальный «гадкий утенок», но девочка умненькая и талантливая, — вспоминал Александр.



Творческий союз Апиной и Иратова был невероятно успешен. Дебютная карьера началась с хита «Ксюша», у которой «юбочка из плюша» и «русая коса». В 1992 году вышла композиция «Леха», которая возглавила ежемесячный хит-парад «Звуковой дорожки МК».

Свадьба Апиной и Иратова, 1994 год Источник: Алена Апина / Vk.com











Но любовная история не была совсем уж безоблачной: Иратов пытался полностью контролировать Алену, а певица бунтовала. Из-за этого пара часто переживала серьезные ссоры:



— Муж следил, какой лак для ногтей я выберу, какую сделаю прическу, как веду себя с людьми, как разговариваю с прессой. Первый год я жутко переживала — это был самый настоящий диктат… — рассказывала певица.



На вершине популярности

На новом гребне славы Алена оказалась, когда стала режиссером мюзикла «Лимита» (18+). Его называли «поп-романом». Это был первый в России музыкальный спектакль с поп-композициями. Текст написал поэт Михаил Танич, музыку — солист группы «Лесоповал» Сергей Коржуков, композиторы Аркадий Укупник и Евгений Кобылянский. В постановке было 14 песен, каждая — с сюжетной линией.

Мюзикл прошел при полных аншлагах в Москве и Санкт-Петербурге. Положительную рецензию на спектакль оставила даже Примадонна Алла Пугачева.



CD-обложка спектакля «Лимита» Источник: Jeff Records











Самые известные песни Апиной того времени — «Узелки» и «Электричка» — распевала вся страна. В конце 90-х певица получила награду «Золотой граммофон» и стала ведущей «Полевой почты» (12+) на «ТВ Центре». Чуть позже, в начале нулевых, Алена пела дуэтом с певицей Лолитой Милявской на «Рождественских встречах» (18+) у Аллы Пугачевой. В 2002 году Апина стала заслуженной артисткой России.

Личная жизнь

На пике популярности Алена пропала из поля зрения. Все гадали: что случилось? Ответ на этот вопрос стал известен в 2003 году.



Исчезновение Апиной было связано с многочисленными попытками забеременеть. Певица девять раз пыталась выносить ребенка самостоятельно, сделала несколько процедур ЭКО, и все — неудачно. У Апиной наступила депрессия. Когда она совсем отчаялась, решила зачать «совместного» с Александром Иратовым ребенка с помощью суррогатной мамы. На этот раз все получилось, и в 2001 году у супругов родилась долгожданная дочь. Отец назвал ее Ксюшей. Девочка выросла и учится на медицинском факультете в РУДН, занимается гимнастикой, мечтает о звании мастера спорта.

Алена Апина с дочкой, 2004 год Источник: Алена Апина / Vk.com











В 2017 году Апина приняла решение уйти от мужа. По ее мнению, развод был неизбежен:



— Или само бы все рассосалось, или все-таки он бы ушел. Потому что это уже сложно было назвать какой-то прекрасной семьей.



В том же году Алена выпустила провокационный клип на песню «Близость», где появилась в кружевном белье. В 53 года артистка выглядела прекрасно.