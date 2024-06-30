НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

зап.

 740мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Сотни домов без холодной воды в Новосибирске

Автохамы с номерами ООО
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Правила жизни банды енотов
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Город День города 2024 года онлайн-трансляция Выступление «Пиццы», Ирины Салтыковой и фаер-шоу: в Новосибирске начался День города — онлайн-трансляция

Выступление «Пиццы», Ирины Салтыковой и фаер-шоу: в Новосибирске начался День города — онлайн-трансляция

В городе ушла жара и обещают дождь

176
Написать комментарий

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске начинается второй день празднования Дня города. В городе запланировано много мероприятий: парад судов, выступление «Пиццы», концерт Ирины Салтыковой и другое. Праздник будет проходить во всех парках и музеях. НГС начинает онлайн-трансляцию, в которой соберет все самое интересное.

Елизавета Шаталова

Если вы еще не определились, куда пойдете на этот День города, то держите расписание. Более подробное можно прочесть по ссылке. Основных точек для празднования будет две: Михайловская набережная и парк «Арена».

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
День города Новосибирск Праздник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Серёга,  36

Anidya,  26

Владимир,  40

Дмитрий,  34

Александр,  46

Александр ,  38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление