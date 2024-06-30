Выступление «Пиццы», Ирины Салтыковой и фаер-шоу: в Новосибирске начался День города — онлайн-трансляция

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске начинается второй день празднования Дня города. В городе запланировано много мероприятий: парад судов, выступление «Пиццы», концерт Ирины Салтыковой и другое. Праздник будет проходить во всех парках и музеях. НГС начинает онлайн-трансляцию, в которой соберет все самое интересное.
Если вы еще не определились, куда пойдете на этот День города, то держите расписание. Более подробное можно прочесть по ссылке. Основных точек для празднования будет две: Михайловская набережная и парк «Арена».