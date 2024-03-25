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Российские школьники сделали более 10 миллионов бумажных крокусов в память о жертвах теракта

Российские школьники сделали более 10 миллионов бумажных крокусов в память о жертвах теракта

Акция «Крокус Памяти» объединила жителей страны

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В память о жертвах теракта россияне приносят живые цветы — и изготавливают миллионы бумажных крокусов

Российские школьники и студенты присоединились к Всероссийской акции «Крокус Памяти» и сделали более 10 миллионов бумажных крокусов в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На традиционном уроке «Разговоры о важном» 25 марта ребятам по всей стране предложили изготовить своими руками оригами — цветы крокуса. Прикрепленные на одежду или рюкзак, эти цветы будут знаком поддержки родных и близких тех, кто стал жертвами террористической атаки.

— Когда всю страну объединяет скорбь, мы, дети, тоже хотим выразить свою поддержку и сочувствие. Наш крокус – это не просто цветок, это символ нашей памяти и солидарности с родными погибших и пострадавших. Мы помним и скорбим вместе со всеми. Это наш способ показать, что даже не имея возможности помочь финансово, мы все равно можем быть рядом и делить боль общей утраты. Этот цветок – знак того, что мы не равнодушны, и каждый из нас, поддерживая друг друга, вносит свой вклад в общее единство. Главное – не оставаться в стороне, – поделилась ученица Лицея №14 им. Ю. А. Гагарина г.о. Щёлково Кира Уйнт.

В акции приняли участие педагоги, студенты, родители, юные Орлята России, старшеклассники-наставники, советники директоров по воспитанию и активисты Движения Первых со всей страны.

— Участие во Всероссийский акции памяти стало для ребят возможностью выразить поддержку и сочувствие родственникам жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Это помогает всем нам справиться с горем и болью и ощутить силу нашего единства, – прокомментировал советник директора по воспитанию школы №19 г. Красногорска Ильдар Гареев.

Любой желающий может стать участником акции, выразить свою поддержку близким пострадавших и показать единение народов России, опубликовав фото и видео с цветками и словами солидарности в своих социальных сетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе.

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Разговоры о важном Крокус Сити Холл Теракт Акция памяти
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