Российские школьники сделали более 10 миллионов бумажных крокусов в память о жертвах теракта

Российские школьники и студенты присоединились к Всероссийской акции «Крокус Памяти» и сделали более 10 миллионов бумажных крокусов в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На традиционном уроке «Разговоры о важном» 25 марта ребятам по всей стране предложили изготовить своими руками оригами — цветы крокуса. Прикрепленные на одежду или рюкзак, эти цветы будут знаком поддержки родных и близких тех, кто стал жертвами террористической атаки.

— Когда всю страну объединяет скорбь, мы, дети, тоже хотим выразить свою поддержку и сочувствие. Наш крокус – это не просто цветок, это символ нашей памяти и солидарности с родными погибших и пострадавших. Мы помним и скорбим вместе со всеми. Это наш способ показать, что даже не имея возможности помочь финансово, мы все равно можем быть рядом и делить боль общей утраты. Этот цветок – знак того, что мы не равнодушны, и каждый из нас, поддерживая друг друга, вносит свой вклад в общее единство. Главное – не оставаться в стороне, – поделилась ученица Лицея №14 им. Ю. А. Гагарина г.о. Щёлково Кира Уйнт.