«Это нормально вообще?»: пассажирка новосибирского метро не смогла расплатиться новой купюрой — в чем причина

На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в Новосибирске девушка не смогла рассчитаться новыми 100 рублями. В метрополитене объяснили, почему это произошло.
В своем отзыве на «Фламп» пассажирка заявила, что на входе на станцию со стороны ТЦ «Апельсин» автоматы по продаже жетонов не принимают новые купюры.
— Контролер сказала, что так бывает: если у вас нет карты, идите к другим выходам (к Ж/Д-вокзалу), там банкоматы принимают эти купюры. Очень удивилась новым 100 рублям, — утверждает она. — Это нормально вообще?
В Новосибирском метрополитене ситуацию объяснили тем, что сейчас программное обеспечение автоматов, расположенных на станциях, не позволяет принимать новые купюры по 5 и 100 рублей.
— Предпринимаются необходимые меры для решения проблемы, — сообщили там в ответ на запрос НГС.
Ранее пассажиры новосибирского метро не могли расплатиться через MirPay.