Грузовики перестанут пускать на Октябрьский мост, чтобы избавиться от пробок

Со следующей недели на Октябрьский мост перестанут пускать грузовые автомобили. Об этом сегодня,
— Для водителей таких машин на прилегающих улицах будут установлены дорожные знаки, — отметил Сергей Эпов.
По его словам, такие меры нужны, чтобы увеличить пропускную способность на мосту.
Также сейчас начали изучать работу светофоров возле Октябрьского моста. После анализа для них выберут оптимальный режим.
Сейчас на Октябрьском мосту ведут ремонт. В течение недели подрядчик выполнил работы по демонтажу дорожной одежды и тротуарной части. Продолжается демонтаж парапетного ограждения.
Вчера, 18 марта, в мэрии Новосибирска заявили, что строители ускорили ремонт Октябрьского моста.