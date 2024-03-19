Сын Стивена Сигала тайно женился на модели из России. Показываем фото его сногсшибательной избранницы

Парочка познакомилась в 2022 году, а теперь решила зарегистрировать отношения Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стивен Сигал давно испытывает теплые чувства к России, и они, похоже, передались его сыну Доминику. В прошлом году родственники открыли здесь бизнес по производству безалкогольных напитков и оптовой продаже минералки, а теперь Доминик еще крепче врос корнями в российскую землю и женился на российской модели. Впрочем, пышного торжества не было — на церемонии оказались только самые близкие люди.



Скромная и закрытая церемония бракосочетания прошла в Барвихе. Избранницей 34-летнего Доминика стала 29-летняя модель Айрин Данилова. В присутствии семьи невесты и звездного отца жениха влюбленные обменялись кольцами и клятвами.



— Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он определенно одобряет, — рассказал один из свидетелей церемонии нашим коллегам из «СтарХита».



Источник: Журнал «Москвичка» / T.me











Айрин Данилова родилась в 1994 году в Обнинске в семье военных и до подросткового возраста жила с родителями в закрытом военном городке. В 2008 году, в возрасте 14 лет, она стала моделью, а по окончании школы в 2011 году поступила на журфак Института телевидения и радиовещания имени Михаила Литовчина. Будучи студенткой, работала ведущей проекта TopFace TV, сотрудничала с разными телеканалами и так попала в шоу-бизнес, где познакомилась с известными людьми.



Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2014 году Айрин стала вице-мисс Москва — 2014, а на следующий год победила в конкурсе красоты «Краса России».



Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Забрав титул «Краса России», первое, что я ощутила, — это облегчение, потому что месяц пребывания на конкурсе, жесткое расписание и сильное напряжение за счет конкуренции, навязанной извне, нарушали мою внутреннюю гармонию. Я не люблю конкуренцию, никогда не сравнивала себя с другими, — рассказывала тогда Айрин.



Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого девушка семь лет путешествовала — жила в Таиланде, Франции, Португалии, Испании, Дубае, но позже вернулась в Россию, основала агентство продвижения и блогерских коммуникаций и возглавила журнал о звездах и блогерах.



Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Айрин можно встретить в Госдуме, где она принимает участие во встречах рабочих групп, посвященных, например, вопросам налогового регулирования для информационного бизнеса.

Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2022 году на одном из светских мероприятий Айрин познакомилась с Домиником Сигалом. Сын известного мастера айкидо подошел к ней с вопросом о рекламе в ее блоге, но вскоре их отношения перешли на новый уровень, и парочка стала встречаться.



Источник: danilova.ri / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ранее Доминик Сигал признавался, что ему нравятся русские женщины и он разделяет их ценности.

