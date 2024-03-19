Отправят ли срочников в зону СВО? Отвечает Госдума

Точное число срочников, которых призовут этой весной, должен установить президент Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призываемые на срочную службу не будут направляться в зону СВО. Об этом сообщает издание «Интерфакс». Он также отметил, что численные параметры призыва остаются неизменными.

— Это константа, — коротко подчеркнул Картаполов.

Точное количество призывников перед каждым призывом утверждает своим указом президент России за несколько дней до начала призыва. Весенний призыв по плану должен стартовать 1 апреля, обычно его не переносят. Исключение было сделано только осенью 2022 году, когда призыв отложили на месяц из-за начала частичной мобилизации.