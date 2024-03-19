«Жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев уходит со сцены

В последнее время российские артисты один за другим рассказывают о завершении своей концертной деятельности. Еще недавно Полина Гагарина говорила, что собралась на пенсию в свои 36, а теперь ряды «пенсионеров» пополнил и Валерий Леонтьев. В разговоре с «Московским комсомольцем» народный артист России заявил, что он уходит со сцены.