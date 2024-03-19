«Жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев уходит со сцены

В последнее время российские артисты один за другим рассказывают о завершении своей концертной деятельности. Еще недавно Полина Гагарина говорила, что собралась на пенсию в свои 36, а теперь ряды «пенсионеров» пополнил и Валерий Леонтьев. В разговоре с «Московским комсомольцем» народный артист России заявил, что он уходит со сцены.
— Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез, — так объяснил артист свое решение.
Директор Леонтьева также рассказал РИА Новости, что артист уходит со сцены в связи с возрастом — сегодня прославленному «Казанове» отечественной эстрады исполнилось 75 лет.
Директор певца добавил, что никакого прощального тура не планируется.
В последние годы звезда советской и российской эстрады проживает в Америке, но юбилей прилетел отмечать в Москву. Он искренне поблагодарил поклонников за поддержку и добрые слова.
— Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и всё, — лаконично отметил Леонтьев.
В последний раз Леонтьев давал большие концерты около пяти лет назад.