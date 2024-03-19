«Может находиться в любом городе»: пропавшего 17-летнего парня из Новосибирска ищут несколько месяцев

В Новосибирске уже несколько месяцев ищут 17-летнего Никиту Габайдулина, который 28 декабря 2023 года ушел из дома и не вернулся.
В ориентировке, которую на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск», сказано следующее:
— Может находиться в любом городе.
Рост парня — 176 сантиметров. Он худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. Был одет в темно-синюю куртку, серые штаны и серо-синие кроссовки. В пресс-службе ГУ МВД региона НГС сообщили, что проводятся розыскные мероприятия.
Недавно в НСО нашли пропавшего 17-летнего подростка из Омска — его искали почти две недели.
Ранее в Новосибирске пропала 15-летняя девочка: следователи возбудили уголовное дело. В конце декабря с остановки общественного транспорта исчезла 67-летняя женщина.