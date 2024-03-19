«Мы отстаем от других регионов»: в Новосибирске начали вводить систему, которая должна спасти от пробок

ИТС направлена на решение проблемы со светофорами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске начали вводить Интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая должна сделать улицы города менее перегруженными и более безопасными. Как рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, с 2022 года на систему уже потратили 411 миллион рублей. Отчет о внедрении ИТС обсудили сегодня, 19 марта, на комитете Заксобрания.

Что такое ИТС?

ИТС ввели в работу практически во всех регионах России. Система направлена на внедрение в управление дорогами современных технологий, искусственного интеллекта и сбор информации.

— Важнейшее место среди элементов ИТС занимает подсистема светофорного управления и динамическо-транспортная модель, которая совместно решает современные проблемы городской мобильности. Динамическая транспортная модель прогнозирует развитие транспортной ситуации и на основе этих прогнозов планирует и управляет, — рассказал министр транспорта.

Как объяснил Анатолий Костылевский, в 2024–2026 годах планируется обеспечить ИТС на 500 миллионов рублей. В этом году на систему выделили 96,2 миллиона рублей.

В прошлом году специалисты завершили этап создания регионального сегмента ИТС. Из-за этой программы в городе установили периферийное оборудование системы на перекрестках. В том числе детекторы видеоконтроля, которые в реальном времени показывают операторам ситуацию на дорогах. Более 100 детекторов по всему городу дают информацию об интенсивности, плотности, загруженности, средней скорости и дистанции.

В обработке информации помогает искусственный интеллект, который определяет марку, модель и государственный знаки автомобилей. Это нужно, например, для отслеживания машин, которые находятся в розыске.

Также сейчас тестируют получение данных с комплексов фотофиксации. А в рамках светофорного управления внедряют новые современные методы и технологии управления транспортными потоками. Они основаны на адаптивном управлении.

Спасение Большевистской

Как объяснил Анатолий Костылевский, в 2023 году операторы собрали информацию с загруженного участка на Большевистской. Здесь решили протестировать адаптивный режим управления.

— Тестирование адаптивного режима светофорных объектов проходило 19 июля по адресу Большевистская-Северный спуск, Большевицкая-Южный спуск, Большевицкая-Добролюбова, где продолжительность теста составила 4 часа. По окончании испытания работы с адаптивным координированием режима управления сделано следующее заключение. Увеличилась пропускная способность по улице Большевицкой в сторону центра по всем полосам на 27%, — отчитался министр транспорта.



В 2024 году планируется модернизировать 93 светофора, которые установлены на улицах Новосибирска. Они уже будут интегрированы в ИТС. Также власти собираются установить 243 детектора видеоконтроля, настроить программное обеспечение и внедрить сценарии управления транспортными потоками.



В будущем внедрение ИТС будет предусматривать модернизацию подсистемы метеомониторинга, обеспечение приоритета движения транспортных средств, подсистему диспетчеризации управления служб содержания дорог и управления парковками.

Сейчас власти работают для достижения первого уровня зрелости ИТС в Новосибирске. По окончанию этого года должны подключить 116 светофоров — это 25% от нужного количества, чтобы достигнуть первого уровня.

Должны были быть на втором уровне

Представитель Контрольно-счетной палаты на Заксобрании отметила, что по планам в Новосибирске должны были достигнуть второго уровня зрелости системы в 2024 году. На это нужно было потратить 850 миллионов рублей. Сейчас на ИТС потратили 411 миллионов.

Министр транспорта объяснил, что достичь второго уровня зрелости ИТС в Новосибирске планируют в 2025 году. Сейчас выделенных средств на это достаточно. В Заксобрании по итогу обсуждения приняли решение организовать рабочую группу.

Депутат Заксобрания Владислав Илюхин рассказал, что Новосибирская область отстает от других регионов России по введению ИТС.

— Надо признать, если говорить в масштабах Российской Федерации, мы отстаем. Тем не менее, движения идут. И в 2023 году все, что было намечено, финансирования и планы, — выполнено, — отметил депутат.

При этом, по словам Владислава Илюхина, отставание произошло из-за контракта, который был заключен несколько лет назад за 1 рубль. Тогда подрядчик пообещал внедрить систему ИТС, но этого не сделал.

На этом же заседании исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов объяснил, почему начали ремонтировать Октябрьский мост, хотя работы по строительству развязки на площади Труда у Димитровского моста еще не закончили.

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