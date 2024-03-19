«Разорвали несколько кошек, а псу отгрызли лапу»: под Новосибирском стая собак терроризирует жителей СНТ

Жители СНТ «Звездное» и «Транспортник» Новосибирского района пожаловались на стаю бездомных собак, которая терроризирует местных жителей. По словам людей, бродячие псы уже загрызли несколько домашних животных.
— С конца декабря СНТ «Звездное» и «Транспортник» атакуют бездомные собаки, сбившиеся в стаю из восьми огромных особей размером с овчарку. За это время насмерть загрызли трех собак, кошек — без счета, собаке сторожа отгрызли лапу. Обнаглели до того, что стали залазить прямо на участки, — сообщили жители.
Жители СНТ отметили, что они обращались во все службы, но проблему так и не решили.
Как сообщили НГС в администрации Новосибирского района, к ним поступило сообщение о стае бездомных собак. Эту информацию уже передали организации, которая занимается отловом животных.
— Вчера поступило обращение от женщины по поводу бродячих собак, ее передали организации, которая занимается отловом собак. Если жители Новосибирского района замечают бездомных животных, то они об это сообщают нам. Граждане рассказывают, где были замечены собаки, сколько особей. Наш подрядчик выезжает на место, отлавливает животных, затем их вакцинирует и стерилизует, а после возвращает собак на прежнее место обитания, — пояснила начальник отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского района Юлия Савостьянова.
В марте жители дома на Коммунстроевской в Новосибирске заметили стаю бродячих собак. Животные, по их словам, ведут себя агрессивно, бродят вокруг ЖК и пугают людей.