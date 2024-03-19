Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Особенности дня

В 2024 году весеннее равноденствие, как и начало астрономической весны, приходится на 20 марта, 06:06 по московскому времени. Что же такое весеннее равноденствие с точки зрения астрологии? Солнце переходит в знак Овна, поэтому, чтобы понять, почему этот день наделяют такой сильной энергией, нужно вспомнить про этот огненный знак.

Овен — это импульс, начало, активность, инициатива и совпадение природных ритмов — это как раз происходит весной. День особенный, тысячелетиями его отмечали, как начало нового периода.

