Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака

Утром 20 марта состоится весеннее равноденствие, что означает наступление астрономической весны и увеличение продолжительности дня. У этого равноденствия, по мнению эзотериков, особая энергетика, поэтому стоит настроиться на нее. Что нужно сделать и как получить максимум от этого дня разным знакам Зодиака — читайте в авторской колонке новосибирского астролога Марины Шумкиной.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Особенности дня
В 2024 году весеннее равноденствие, как и начало астрономической весны, приходится на 20 марта, 06:06 по московскому времени. Что же такое весеннее равноденствие с точки зрения астрологии? Солнце переходит в знак Овна, поэтому, чтобы понять, почему этот день наделяют такой сильной энергией, нужно вспомнить про этот огненный знак.
Овен — это импульс, начало, активность, инициатива и совпадение природных ритмов — это как раз происходит весной. День особенный, тысячелетиями его отмечали, как начало нового периода.
Есть общие рекомендации перед днем весеннего равноденствия:
- Доделайте начатое, подведите итоги, отдайте долги, оплатите кредиты;
- Очистите ауру дома — в этом помогут эфирные масла (пихта, можжевельник, эвкалипт), горящие свечи. Если хочется чего-то обычного — тогда простое проветривание;
- Позвоните родителям, родственникам или навестите их, вспомните общие семейные традиции;
- Испеките что-то вкусное с ароматом ванили — этот аромат на уровне бессознательного словно шепчет нам: «Всё будет хорошо»;
- Мощной энергией обладают водные процедуры: ванна с солью, душ (представьте, как вода смывает негатив);
- Расхламление — уберите сломанные вещи, которыми не пользуетесь, либо связанные с триггерами из прошлого.
Советы для знаков Зодиака
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Уберите ненужный спорт-инвентарь и лишнюю одежду, которая больше мешает вашему личному бренду, чем помогает. Сделайте ревизию того, что может снижать вашу мотивацию. Это могут даже бытовые предметы, которые перетягивают внимание: броский парфюм или аксессуары.
Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог
Наведите порядок в документах и финансовых отчётах, чеках и так далее. А также в шкафах с продуктами и в холодильнике.
Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Своевременным будет наведение порядка в электронных файлах, книгах, канцтоварах. Посмотрите, что можно выбросить или заменить.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы.
Уберите из своей жизни вещи (фото, сувениры, подарки), которые ассоциируются с негативными эмоциями или напоминают о прошлом, которому нет места в будущем. А также связанные с людьми, которых вы бы хотели забыть.
Помните: на место старому приходит новое!
Ранее Марина Шумкина составила астропрогноз для всех знаков Зодиака на весну 2024 года. Читайте, кому стоит остерегаться конфликтов, а кого ждет интенсивная работа.