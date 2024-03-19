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Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака

Новосибирский астролог Марина Шумкина дала советы на 20 марта

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Солнечный день будет постепенно увеличиваться

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Утром 20 марта состоится весеннее равноденствие, что означает наступление астрономической весны и увеличение продолжительности дня. У этого равноденствия, по мнению эзотериков, особая энергетика, поэтому стоит настроиться на нее. Что нужно сделать и как получить максимум от этого дня разным знакам Зодиака — читайте в авторской колонке новосибирского астролога Марины Шумкиной.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Особенности дня

В 2024 году весеннее равноденствие, как и начало астрономической весны, приходится на 20 марта, 06:06 по московскому времени. Что же такое весеннее равноденствие с точки зрения астрологии? Солнце переходит в знак Овна, поэтому, чтобы понять, почему этот день наделяют такой сильной энергией, нужно вспомнить про этот огненный знак.

Овен — это импульс, начало, активность, инициатива и совпадение природных ритмов — это как раз происходит весной. День особенный, тысячелетиями его отмечали, как начало нового периода.

Есть общие рекомендации перед днем весеннего равноденствия:

  • Доделайте начатое, подведите итоги, отдайте долги, оплатите кредиты;
  • Очистите ауру дома — в этом помогут эфирные масла (пихта, можжевельник, эвкалипт), горящие свечи. Если хочется чего-то обычного — тогда простое проветривание;
  • Позвоните родителям, родственникам или навестите их, вспомните общие семейные традиции;
  • Испеките что-то вкусное с ароматом ванили — этот аромат на уровне бессознательного словно шепчет нам: «Всё будет хорошо»;
  • Мощной энергией обладают водные процедуры: ванна с солью, душ (представьте, как вода смывает негатив);
  • Расхламление — уберите сломанные вещи, которыми не пользуетесь, либо связанные с триггерами из прошлого.

Советы для знаков Зодиака

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Уберите ненужный спорт-инвентарь и лишнюю одежду, которая больше мешает вашему личному бренду, чем помогает. Сделайте ревизию того, что может снижать вашу мотивацию. Это могут даже бытовые предметы, которые перетягивают внимание: броский парфюм или аксессуары.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Наведите порядок в документах и финансовых отчётах, чеках и так далее. А также в шкафах с продуктами и в холодильнике.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Своевременным будет наведение порядка в электронных файлах, книгах, канцтоварах. Посмотрите, что можно выбросить или заменить.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы.

Уберите из своей жизни вещи (фото, сувениры, подарки), которые ассоциируются с негативными эмоциями или напоминают о прошлом, которому нет места в будущем. А также связанные с людьми, которых вы бы хотели забыть.

Помните: на место старому приходит новое!

Ранее Марина Шумкина составила астропрогноз для всех знаков Зодиака на весну 2024 года. Читайте, кому стоит остерегаться конфликтов, а кого ждет интенсивная работа.

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