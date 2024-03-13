Анна Терешкова высказалась об участии в выборах мэра Новосибирска — к такому ответу были готовы не все

Первую заявку на участие в выборах на пост мэра Новосибирска подали 4 марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова не собирается подавать документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Об этом она рассказала редакции НГС.



— Нет, не планирую, — сказала Анна Терешкова.



Корреспондент издания также поинтересовался, из-за чего мэра приняла такое решение. Она сообщила, что «не ее время».



— Даже не знаю, что сказать, честно говоря. Наверное, так: время не мое, — объяснила Анна Терешкова.



Первую заявку на участие в выборах на пост мэра Новосибирска подали 4 марта, кандидатом на должность главы города стал военнослужащий и участник СВО Александр Трушакин.



Позже в списке претендентов оказались еще пять человек: предприниматели Дмитрий Тайлаков и Роман Филитович, депутат горсовета Игорь Украинцев, врач травматолог-ортопед Олег Хромин и помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин — председатель правления регионального отделения партии пенсионеров.



13 марта стало известно, что на пост мэра также подала документы Олеся Яхонтова. Сейчас на сайте горсовета отсутствует информация о ней.



Претендентов на пост мэра Новосибирска будет выбирать специальная комиссия, она представит горсовету не менее двух кандидатов на должность. В конкурсной комиссии будет 8 человек.



Ранее пост мэр занимал Анатолий Локоть. О том, что он оставляет должность, стало известно 28 декабря 2023 года, глава городской администрации написал заявление на отпуск с последующим увольнением и уехал из Новосибирска. 24 января 2024 года стал его последним днем на посту. Накануне выяснилось, что Анатолий Локоть находится в Новосибирске, но к новой работе пока не приступил.

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