Врач, бизнесмен и помощник депутата: на пост мэра Новосибирска заявились еще три кандидата — что о них известно

Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Об этом сообщается на сайте горсовета 12 марта.
В списке претендентов на пост главы города оказался помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин. Сейчас сибиряк выступает председателем правления регионального отделения партии пенсионеров, ранее он был депутатом горсовета Новосибирска.
В 2022 году в группе «Партия пенсионеров/Новосибирская область» во «ВКонтакте» сообщалось, что Кожемякин был выдвинут кандидатом в депутаты на дополнительных выборах в Заксобрание региона.
Документы для участия в выборах мэра Новосибирска также подал Олег Хромин — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20». В 2014 году медработник также находился в списке кандидатов на должность главы администрации города.
Еще одним претендентом на пост мэра Новосибирска стал индивидуальный предприниматель Роман Филитович. Сервис «Контур.Фокус» сообщает лишь об одном ИП с фамилией и инициалами бизнесмена. По его данным, ИП зарегистрировали в конце прошлого года в Краснообске. Предположительно, сибиряк является основателем онлайн-школы бизнеса и управления, которая оказывает услуги аудита, консалтинга и другого.
Сейчас на пост главы города претендуют шесть человек. Кроме перечисленных кандидатов, документы подали предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев, а также участник СВО Александр Трушакин.
Претендентов на пост главы города будет выбирать специальная комиссия. Специалисты представят горсовету Новосибирска не менее двух кандидатов на высокую должность.
НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.
В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС перечислил основные качества, которыми должен обладать новый мэр Новосибирска. Он сообщил, что «это должен быть человек, который настроен что-то поменять, какой-то хороший след в истории города оставить».