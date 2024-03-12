Врач, бизнесмен и помощник депутата: на пост мэра Новосибирска заявились еще три кандидата — что о них известно

В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС перечислил основные качества, которыми должен обладать новый мэр Новосибирска. Он сообщил, что «это должен быть человек, который настроен что-то поменять, какой-то хороший след в истории города оставить».

