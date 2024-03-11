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ИНСОМАР вслед за ВЦИОМ предсказывает более 70% явки на выборах президента

Большинство опрошенных заявили, что планируют голосовать за Путина

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) дал прогноз на результаты выборов президента России. Он был составлен на основе телефонного опроса, проведенного среди 3000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился 6 и 7 марта. Согласно данным ИНСОМАР, явка на выборы может составить 71–73 процента.

Также респондентам задали вопрос о том, за кого бы из представленных кандидатов они проголосовали, если бы выборы президента Российской Федерации состоялись в ближайшее воскресенье. Согласно результатам опроса, за Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, свой голос могут отдать 80,2%. Следом с результатом 6,3 процента может оказаться Николай Харитонов (КПРФ). Далее — Леонид Слуцкий (5,6%, ЛПДР) и Владислав Даванков (5,1%, «Новые люди»). Испорчены могут быть 2,8% бюллетеней.

Ранее прогноз на выборы президента России опубликовал Всероссийский центр исследования общественного мнения. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований, явка может составить 71%, а Владимир Путин наберет 82% голосов. Второе место с результатом в 6% поделят Владислав Даванков и Николай Харитонов.

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