В Новосибирске 20 трамвайных вагонов оснастят камерами — на это потратят 900 миллионов

В Новосибирске планируют оснастить 20 вагонов трамваев видеорегистраторами и камерами за 900 миллионов 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком модернизации трамвайных вагонов моделей 71–605, 71–608, 71–619, ЛМ-99 выступает муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт». В каждом из вагонов установят не менее восьми видеорегистраторов с привязкой к ГЛОНАСС-координатам, которые будут в режиме реального времени передавать изображение на экран в салоне водителя.
Одна из камер регистратора должна быть установлена на крыше вагона, еще одна — за правым бортом. Две камеры подрядчик должен установить в кабине водителя, еще как минимум четыре — в салоне вагона.
Салонные видеорегистраторы должны быть установлены таким образом, чтобы минимизировать «мертвые зоны» и обеспечить наблюдение за всеми входными дверями трамвайного вагона.
Также поставляемые регистраторы должны иметь устройства для хранения данных емкостью, которая позволит хранить видеозаписи в течение 30 суток.
Срок выполнения всех работ — до 31 декабря 2024 года. При этом на модернизацию одного трамвайного вагона у поставщика есть 60 календарных дней.
Ранее в Новосибирске определили подрядчика ремонта дороги на улице Выборной в Октябрьском районе. Работы будут выполнять в два этапа, на них потратят 198 миллионов рублей.