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В Новосибирске 20 трамвайных вагонов оснастят камерами — на это потратят 900 миллионов

Каждый из вагонов оснастят как минимум 8 видеорегистраторами

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За модернизацию потратят 900 миллионов 600 тысяч рублей

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В Новосибирске планируют оснастить 20 вагонов трамваев видеорегистраторами и камерами за 900 миллионов 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком модернизации трамвайных вагонов моделей 71–605, 71–608, 71–619, ЛМ-99 выступает муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт». В каждом из вагонов установят не менее восьми видеорегистраторов с привязкой к ГЛОНАСС-координатам, которые будут в режиме реального времени передавать изображение на экран в салоне водителя.

Одна из камер регистратора должна быть установлена на крыше вагона, еще одна — за правым бортом. Две камеры подрядчик должен установить в кабине водителя, еще как минимум четыре — в салоне вагона.

Салонные видеорегистраторы должны быть установлены таким образом, чтобы минимизировать «мертвые зоны» и обеспечить наблюдение за всеми входными дверями трамвайного вагона.

Также поставляемые регистраторы должны иметь устройства для хранения данных емкостью, которая позволит хранить видеозаписи в течение 30 суток.

Срок выполнения всех работ — до 31 декабря 2024 года. При этом на модернизацию одного трамвайного вагона у поставщика есть 60 календарных дней.

Ранее в Новосибирске определили подрядчика ремонта дороги на улице Выборной в Октябрьском районе. Работы будут выполнять в два этапа, на них потратят 198 миллионов рублей.

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НовосибирскТрамваи в НовосибирскеГорэлектротранспортГосзакупки
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