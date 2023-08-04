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СрочноГорячая вода хлынула из трубы в Плющихинском
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Из трубопровода на Плющихинском хлынула горячая вода — что произошло

В жилмассиве уже несколько дней нет горячей воды

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Инцидент произошел 3 августа

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В Новосибирске в Плющихинском жилмассиве в четверг, 3 августа, из трубопровода хлынула горячая вода. Это сняла на видео местная жительница Ирина.

— По этой дороге мы ездим каждый день, вчера в 20:30 увидели такую картину, до служб дозвониться было сложно, не брали трубку, — рассказала Ирина.

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В СГК объяснили, почему это произошло

Видео: читательница НГС

Как рассказали НГС в пресс-службе СГК, 3 августа сливали воду из трубопровода от ТЭЦ-5 для замены запорной арматуры.

— Вода была температурой не более 40 градусов. В настоящее время трубопровод без циркуляции, отключен на период ремонта до 8 августа. К сожалению, в этот период будет отсутствовать горячее водоснабжение домов Плющихинского жилмассива, — рассказали в пресс-службе.

Как добавили в компании, жителей об отключении предупредили через управляющую компанию.

В начале июля в пятиэтажном доме на проспекте Дзержинского, 2 в Новосибирске подвал затопило водой. В доме прорвало трубу.

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