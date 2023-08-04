Из трубопровода на Плющихинском хлынула горячая вода — что произошло

В Новосибирске в Плющихинском жилмассиве в четверг,
— По этой дороге мы ездим каждый день, вчера в 20:30 увидели такую картину, до служб дозвониться было сложно, не брали трубку, — рассказала Ирина.
Как рассказали НГС в пресс-службе СГК,
— Вода была температурой не более 40 градусов. В настоящее время трубопровод без циркуляции, отключен на период ремонта до
Как добавили в компании, жителей об отключении предупредили через управляющую компанию.
В начале июля в пятиэтажном доме на проспекте Дзержинского, 2 в Новосибирске подвал затопило водой. В доме прорвало трубу.