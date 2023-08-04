Из трубопровода на Плющихинском хлынула горячая вода — что произошло

В Новосибирске в Плющихинском жилмассиве в четверг, 3 августа , из трубопровода хлынула горячая вода. Это сняла на видео местная жительница Ирина.

— По этой дороге мы ездим каждый день, вчера в 20:30 увидели такую картину, до служб дозвониться было сложно, не брали трубку, — рассказала Ирина.