Слышно в наушниках: жителей Новосибирска встревожил звук, похожий на хлопок

Сообщения об инциденте появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Там уточняется, что новосибирцы слышали хлопок и видели вспышку над домом № 137 по улице Немировича-Данченко в Кировском районе.



НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Журналисту сообщили, что информация о происшествиях не поступала. Корреспондент также позвонил оперативному дежурному ГУ МЧС России по региону, но его направили в пресс-службу ведомства. НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС с просьбой прокомментировать ситуацию.