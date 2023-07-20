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Новосибирец на вертолете приземлился у автозаправки на Алтае — как его за это наказали

Он грубо нарушил нормы безопасности полетов

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Вертолет сняли очевидцы

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Новосибирец получил штраф в 20 тысяч рублей за то, что на вертолете приземлился у автозаправки в селе Республики Алтай. Инцидент произошел еще 9 июня в селе Акташ Улаганского района.

— Установлено, что житель Новосибирска осуществил посадку и взлет воздушного судна Robinson R44 вблизи автозаправочной станции и линий электропередачи с грубым нарушением норм безопасности полетов, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пилота привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства. Ему выписали штраф в 20 тысяч рублей. Постановление в силу еще не вступило.

В конце апреля в Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку в Заельцовском районе. После происшествия возбуждено уголовное дело.

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Республика АлтайВертолетПрокуратураБезопасность полетов
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