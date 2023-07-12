Вице-мэру Скатову вынесли приговор по делу о клевете на депутата Госдумы Савельева

Мировой суд Дзержинского района вынес решение по делу вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова. Его признали виновным в клевете (ст. 128.1 УК РФ) на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева: чиновник якобы заказал порочащую публикацию в Telegram о связи парламентария с одной из крупных строительных компаний.
Как передает из зала суда корреспондент НГС Павел Тиунов, Артёму Скатову назначили штраф в 30 тысяч рублей. Он обязан его оплатить в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную силу.
— Абсолютно не могу это принять, с этим согласиться. Буду бороться за свою правоту в других инстанциях, — заявил Артём Скатов.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении Артёма Скатова было возбуждено после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил Дмитрия Савельева в подкупе депутатов Горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. В рамах расследования силовики назвали заказчиком статьи вице-мэра Артёма Скатова.
Во время следствия и судебных разбирательств Артёма Скатова несколько раз отстраняли от должности вице-мэра, однако ему всякий раз удавалось оспорить решение мирового суда.
На допросе в суде Дмитрий Савельев подчеркнул, что отношения к «Расцветаю» не имеет, а события, которые были изложены в статье, он подзабыл, поскольку последние несколько месяцев находился в зоне проведения СВО. Артём Скатов, участвуя в прениях, заявил, что уголовное дело против него завели «по политическим мотивам»: по его словам, реакция депутата последовала после того, как «Расцветай» призвали реализовывать свои проекты в городе по строительным правилам. В последнем слове Скатов просил оправдать его.