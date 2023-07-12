Вице-мэру Скатову вынесли приговор по делу о клевете на депутата Госдумы Савельева

На допросе в суде Дмитрий Савельев подчеркнул, что отношения к «Расцветаю» не имеет, а события, которые были изложены в статье, он подзабыл, поскольку последние несколько месяцев находился в зоне проведения СВО. Артём Скатов, участвуя в прениях, заявил, что уголовное дело против него завели «по политическим мотивам»: по его словам, реакция депутата последовала после того, как «Расцветай» призвали реализовывать свои проекты в городе по строительным правилам. В последнем слове Скатов просил оправдать его.