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Суд вынес приговор владельцу суши-кафе в НСО — там отравились 46 человек

Предпринимателю назначили наказание в виде ограничения свободы

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Сибиряка обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил

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Суд в Новосибирской области вынес приговор в отношении Ивана Тырышкина — владельца магазина-кафе «Суши-Хаус», в котором в 2021 году отправились 46 человек. Как сообщили в пресс-службе Венгеровского районного суда, сибиряка обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Инцидент произошел в Татарске. По информации суда, сибиряк допустил нарушение, что повлекло по неосторожности массовое заболевание людей. Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

В результате 22 июня суд признал Тырышкина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год. Сибиряку необходимо один раз в месяц для регистрации являться в госорган, который осуществляет надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и другое.

— Приговор не вступил в законную силу, — указано в сообщении.

На сайте Венгеровского районного суда указано, что уголовное дело поступило в суд в марте этого года. Между тем информация об аналогичном деле имеется на сайте Татарского районного суда. В документах указано, что оно поступило в суд в конце прошлого года, но уже в середине января 2023 года дело «направили по подсудности».

НГС позвонил адвокату Ивана Тырышкина с просьбой прокомментировать приговор, сообщить, планирует ли защита сибиряка обжаловать решение, а также связано ли уголовное дело с инцидентом, который произошел в суши-магазине. Специалист отказался давать комментарий по ситуации.

В марте НГС рассказывал про 5-летнего мальчика, который оказался в больнице после отравления в Чулыме Новосибирской области. Делом тогда заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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