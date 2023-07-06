«Обгонял поток по встречке»: мотоциклист устроили разборки с автомобилистом на дороге — один из них показал оружие

— Читатель на мотоцикле повстречал на улице Ватутина водителя универсала, который лихо обгонял поток по встречке, — сообщили в сообществе. Мотоциклист решил объяснить правила ПДД автомобилисту. Водителю это не понравилось, он вышел из автомобиля, подошел к мотоциклисту поговорить, потом вернулся в машину и достал предмет, похожий на пистолет. При этом на ролике, который предоставил мотоциклист, содержание разговора не слышно.