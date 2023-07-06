«Обгонял поток по встречке»: мотоциклист устроили разборки с автомобилистом на дороге — один из них показал оружие

В Новосибирске разборки на дороге между мотоциклистом и автомобилистом закончились демонстрацией «предмета, похожего на пистолет» Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Читатель на мотоцикле повстречал на улице Ватутина водителя универсала, который лихо обгонял поток по встречке, — сообщили в сообществе. Мотоциклист решил объяснить правила ПДД автомобилисту. Водителю это не понравилось, он вышел из автомобиля, подошел к мотоциклисту поговорить, потом вернулся в машину и достал предмет, похожий на пистолет. При этом на ролике, который предоставил мотоциклист, содержание разговора не слышно.
Конфликт произошел в Ленинском районе Новосибирска на улице Ватутина неподалеку от ТЦ «Сан Сити» между водителем мотоцикла и автомобилистом. Мужчины начали ссориться из-за того, что по мнению водителя мотоцикла, его оппонент ранее нарушил ПДД, обгоняя поток машин по встречке. Полосы, судя по видео, в этом месте не разделены линиями.
На видеозаписи водитель мотоцикла едет в сторону Маркса по улице Ватутина. В обратную сторону едет автомобилист и объезжает небольшой затор по встречке. Мотоциклист решил догнать его и проучить. Мужчины долгое время конфликтовали.
Корреспондент НГС позвонила в ГИБДД по поводу этого случая. Там сообщили, что в ведомстве таким не занимаются, и посоветовали звонить в ГУ МВД России по региону. В полиции обещали уточнить информацию.
Ранее НГС писал, как новосибирец на электротранспорте врезался в дорогой автомобиль. Мужчина пытался скрыться с места аварии.