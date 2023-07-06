freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняВыручка фирм депутатов Горсовета
Все новости
Все новости

«Образ — исходя из механизмов женского влечения»: новосибирец делает фотографии для сайтов знакомств

В портфолио у сибиряка — много фотографий

765

Новосибирец помогает мужчинам быть успешными на сайтах знакомств

Поделиться

Житель Новосибирска Семен на сайте Аvito предлагает необычную услугу — мужчина делает фотографии для сайтов знакомств. Судя по портфолио и тексту объявления, он специализируется исключительно на мужчинах.

— Фотосессия специально для сайтов знакомств. С использованием разных локаций и образов. Образы подбираются, исходя из механизмов женского влечения и вашего образа жизни. В стартовую услугу входит: 3–4 образа + обработка, — пишет предприимчивый сибиряк.

Пафосное фото с книгой

Пафосное фото с книгой

Поделиться

В портфолио у Семена — фотографии разного плана. Мужчина изображен на фоне красивого залива, другой — с милой собакой. Кто-то пафосно стоит с книгой в руке у стены, а кто-то коротает вечер в уютном кафе.

За свою услугу новосибирец просит от 5 тысяч рублей. Насколько дело пользуется популярностью, выяснить не удалось. Корреспондент НГС попыталась связаться с предприимчивым новосибирцем, но он не вышел на связь.

Ранее НГС писал о том, что житель Новосибирска придумал новую «профессию» — суетолог. Мужчина предлагает целый спектр своих услуг.

По теме

ЗнакомстваБизнесНовосибирскОтношенияФотосессияУслугиФотографАвито
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter