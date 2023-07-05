«Нет, надо было положить меня лицом в землю»: что сказал вице-мэр Новосибирска во время прений на суде по клевете

В своём выступлении Скатов подчеркнул, что дело против него было возбуждено по политическим мотивам.



— Это сведение счётов. Несколько лет назад мэр и его команда запретили отступать от тех (строительных) нормативов, которые существуют. Компания «Расцветай» на этом сделала весь бизнес. Всё, сказали, хватит. Работаем как все, работаем по правилам. В первую очередь это было сделано в интересах города, в интересах жителей, которые недовольны точечной застройкой. Компании «Расцветай» это не понравилось, посыпались угрозы, началось давление. Итогом этого всего стало возбуждение уголовного дела против меня, — заявил вице-мэр.

