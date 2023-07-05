«Нет, надо было положить меня лицом в землю»: что сказал вице-мэр Новосибирска во время прений на суде по клевете

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов выступил в прениях по делу о клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Чиновника обвиняют в том, что он заказал порочащую публикацию в Telegram о связи Савельева с одной из крупных строительных компаний.
В своём выступлении Скатов подчеркнул, что дело против него было возбуждено по политическим мотивам.
— Это сведение счётов. Несколько лет назад мэр и его команда запретили отступать от тех (строительных) нормативов, которые существуют. Компания «Расцветай» на этом сделала весь бизнес. Всё, сказали, хватит. Работаем как все, работаем по правилам. В первую очередь это было сделано в интересах города, в интересах жителей, которые недовольны точечной застройкой. Компании «Расцветай» это не понравилось, посыпались угрозы, началось давление. Итогом этого всего стало возбуждение уголовного дела против меня, — заявил вице-мэр.
Скатов отметил, что ему «стыдно за правоохранительную систему», поскольку дело против него «шито белыми нитками». По его мнению, разбирательство должно было происходить в гражданско-правовой плоскости без привлечения силовых структур.
— Почему привлекли полицию и прокуратуру? Провели у меня обыски. Что нашли? Где доказательства? Ни одного доказательства, что я имею отношение к этому тексту. Применили спецподразделение «Гром». Я что, сопротивлялся? Я не шёл на контакт? Меня нельзя было позвать поговорить? Нет, надо было положить лицом в землю, сделать сотрясение и показать всем — вот как мы можем, мы можем прийти к любому. Это правовое государство? — выразил негодование Скатов, вспоминая как проходило его задержание.
Резюмируя, чиновник добавил, что «когда бизнес лезет в политику и управление городом — это очень плохо», особенно, если процессе используются «силовые методы с целью получения прибыли коммерческой организацией».
Ключевую роль в деле Скатова играет статья «Деньги или власть», которая была опубликована в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил Дмитрия Савельева в подкупе депутатов Горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. Силовики возбудили уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), в рамках которого заказчиком статьи назвали вице-мэра Артема Скатова.
Следующее судебное заседание по обвинению вице-мэра назначено на 11 июля.
Во время следствия и судебных разбирательств Артема Скатова несколько раз отстраняли от должности вице-мэра, однако ему всякий раз удавалось оспорить решение мирового суда.
В мае Савельев дал показания в суде. Он заявил, что информация в статье о «подкупе, занятии предпринимательской деятельностью, шантаже — неправда». По его словам, он не имеет никакого отношения к строительной компании «Расцветай», где работает его родной брат. При этом Савельев отметил, что недавно вернулся из зоны проведения СВО, поэтому деталей произошедших событий уже не помнит.