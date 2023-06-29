«Проще подъехать, как на танке»: у цирка закрыли огромную парковку ради сквера — автомобилисты в ярости

Парковку у новосибирского цирка перегородили бетонными блоками — мэрия начала реконструкцию площадки, которая в итоге лишит автомобилистов огромного количества мест. Эти планы разделили горожан на два лагеря: тех, кто хочет там парковаться, и тех, кто хочет гулять. Корреспондент НГС изучила проект и узнала, почему было принято решение убрать бетонные блоки и посадить деревья.
«Пускай это будет платная парковка»
В июне автомобилисты, которые привыкли парковаться на улице Челюскинцев, столкнулись с неприятным сюрпризом. На площадке у цирка поставили бетонные блоки и начали готовить пространство для установки памятника Николаю Чудотворцу.
Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили к Дню города — в честь его 130-летия. Скульптуру поставили в рамках единого проекта реконструкции площадки у цирка и Нарымского сквера — в 2020 году горожане голосовали за то, каким будет это пространство.
В первом варианте на всей территории у цирка должны были создать платную муниципальную стоянку на 72 машины. Во втором — полностью зеленую зону. Жители выбрали деревья, а не асфальт, поэтому итоговый проект был разработан так, что под машины места не осталось.
На НГС читатели тоже голосовали, и 78% тоже выбрали небольшой сквер вместо парковки. Вячеслав Ашурков, руководитель ФАР в Новосибирске заявил, что ликвидация парковки — это ошибка, а голосование нужно было проводить через более надежные сервисы, нежели сайт мэрии.
— Нужно делать сбалансированное изменение площади, чтобы была возможность парковать автомобили у новосибирцев, — убежден Вячеслав Ашурков. — Сделать это можно всегда интеллигентно, когда парковки хорошо вписываются в общее пространство. Памятник, рядом лавочки, возможность немного прогуляться, но при этом парковки позволяют оставить свой транспорт и использовать это место для хранения автомобиля. Пускай это будет платная парковка, ничего страшного.
Общественник подчеркивает, что проект полной ликвидации парковок лишает новосибирцев мобильности: место под машины позволяло горожанам приезжать в цирк, Вознесенский собор, Нарымский парк и гулять.
— В дни цирковых программ заставлено вообще все, и если убирать все, то что будет с улицей Челюскинцев? — заметил эксперт. — Важный момент, что мэрия сейчас вспоминает результаты голосования на сайте, где мэрия вела опросы, как назвать ту или иную остановку транспорта, там же было голосование за символ новогодней столицей. Мало кто знал из жителей Новосибирска и этой конкретной локации у Нарымского сквера про голосование. Думаю, что результаты были бы совершенно иные.
«Парковки там не было юридически»
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что бетонная площадка у цирка по документам парковкой не являлась — автовладельцы просто захватили неблагоустроенную территорию.
— Площадку стихийно заняли автовладельцы в 90-е. Проще подъехать прямо, как у Жванецкого: «Въехать на танке и через щель спросить: «Скоко, скоко?». Примерно такая ситуация была тогда. Нам директор цирка постоянно жаловался, что и дрифтеры там гоняют, и все остальное. Юридически там никогда не было парковки, — отметила вице-мэр Анна Терешкова и напомнила, что большинство горожан проголосовали именно за сквер.
Недовольство автомобилистов в мэрии понимают, призналась Анна Терешкова.
— Но здесь мы являемся исполнителями, — отметила вице-мэр. — Пока точной цифры, во сколько обойдется реконструкция, у нас нет. Будет несколько этапов, и сейчас идет небольшая корректировка проекта, связанная с метро.
Торги должны объявить в ближайшее время, а пока в планах на этот год — привести площадку перед цирком в порядок. В перспективе с нее уберут бетонное покрытие и высадят деревья, кустарники и цветы.
В следующем сезоне будет очередь Нарымского сквера.
— Это комплексное преобразование территории. Первый этап — площадка у цирка, следующий — Нарымский сквер, сейчас делаем проектно-сметную документацию. И если будет финансирование, то приступаем ко второму этапу в следующем году, — рассказала Анна Терешкова.
В начале июня новосибирцы выбрали название для нового парка в Первомайском районе на реке Ине. Проект должны начать реализовывать в 2024 году. Новосибирцы ждут его с 2018 года. Как будет выглядеть парк «Иня», можно посмотреть на эскизах.