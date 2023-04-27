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В Новосибирске ищут организаторов праздничного концерта на 9 Мая — он состоится на площади Ленина

На мероприятии выступят музыканты и танцоры

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Вечером 9 Мая в центре города запустят фейерверк

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В Новосибирске ищут подрядчика, который организует праздничный концерт на площади Ленина 9 Мая.

Аукцион объявило муниципальное предприятие «Городская дирекция творческих программ». Информацию о конкурсе разместили на сайте госзакупок.

— Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению праздничной программы «Новосибирск — Город трудовой доблести», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на пл. им. Ленина с 17:00 до 22:00, — говорится в документации.

В техническом задании указано, что концерт должны вести четыре человека — по двое мужчин и женщин. На сцене выступит четыре вокальных коллектива, восемь солистов, дуэт из исполнителя и музыканта, хореографические и танцевальные коллективы. Певцы исполнят патриотические композиции, песни российской и советской эстрады, танцоры — народные и эстрадные танцы.

Заявки на участие в торгах принимают до 28 апреля. За работу организатору готовы заплатить 645 тысяч рублей.

На прошлой неделе стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске. «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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9 МаяДень ПобедыПлощадь ЛенинаГосзакупки
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