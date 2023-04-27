В Новосибирске ищут организаторов праздничного концерта на 9 Мая — он состоится на площади Ленина

В Новосибирске ищут подрядчика, который организует праздничный концерт на площади Ленина
Аукцион объявило муниципальное предприятие «Городская дирекция творческих программ». Информацию о конкурсе разместили на сайте госзакупок.
— Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению праздничной программы «Новосибирск — Город трудовой доблести», посвященной
В техническом задании указано, что концерт должны вести четыре человека — по двое мужчин и женщин. На сцене выступит четыре вокальных коллектива, восемь солистов, дуэт из исполнителя и музыканта, хореографические и танцевальные коллективы. Певцы исполнят патриотические композиции, песни российской и советской эстрады, танцоры — народные и эстрадные танцы.
Заявки на участие в торгах принимают до
На прошлой неделе стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске. «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.