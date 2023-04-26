В центре Новосибирска на 1 Мая пройдет демонстрация — где она состоится

В центре Новосибирска на 1 Мая пройдет демонстрация. Ее организует областное отделение КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся.
Как рассказали в группе КПРФ в соцсети «ВКонтакте», в 11 утра планируется сбор колонн на Красном проспекте на пересечении с улицей Крылова. В 11:30 начнется шествие, и в 12 начнется митинг в Первомайском сквере.
Корреспонденту НГС уточнили в пресс-службе КПРФ, что перекрывать ради шествия дороги не будут — оно пройдет в аллее посреди Красного проспекта.
В Москве, как сообщил ТАСС, в этом году отменили первомайскую демонстрацию из-за высокого уровня террористической опасности. Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков порекомендовал отменить шествия и в регионах и отпраздновать 1 Мая в другом формате. Шершуков подчеркнул, что основные формы проведения 1 Мая — это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, заседания трехсторонних комиссий.
Как отметила пресс-секретарь партии КПРФ Новосибирска, шествие в городе согласовано с руководством партии. НГС попросил уточнить, почему не рассматривалась рекомендация об отмене. На момент публикации ответа не было.
В пресс-службе мэрии Новосибирска добавили, что шествие согласовано также с администрацией города.
На прошлой неделе стала известна программа празднования на 9 Мая.