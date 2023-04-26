В центре Новосибирска на 1 Мая пройдет демонстрация — где она состоится

В центре Новосибирска на 1 Мая пройдет демонстрация. Ее организует областное отделение КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Как рассказали в группе КПРФ в соцсети «ВКонтакте», в 11 утра планируется сбор колонн на Красном проспекте на пересечении с улицей Крылова. В 11:30 начнется шествие, и в 12 начнется митинг в Первомайском сквере.