От 45 до 1600 рублей: изучаем полки магазинов с пасхальной выпечкой

Новосибирские магазины и кондитерские заполнила пасхальная выпечка. В основном покупателям предлагают традиционные недорогие куличи, но есть также и творожные пасхи, уже крашеные яйца и самые разные тематические аксессуары и украшения. Цены тоже на любой кошелек: от куличиков за 45 рублей до почти тортов за 1500 и больше. В ход идут и итальянские аналоги куличей панеттоне, которые на родине пекут к Рождеству. В этом году к ним присоединились пасхальные «голубки». Подробнее — в обзоре Стаса Соколова.
История пасхальной традиционной выпечки теряется во тьме веков. Очевидно, что просто подслащенный круглый хлеб пекли и в Древней Руси, и в странах Западной Европы. Но предком именно пасхального угощения считается греческий артос: до сих пор существующий ритуальный хлеб в форме цилиндра почти без внешних украшений.
По-настоящему оценить вкус кулича могут, конечно, только действительно верующие, соблюдающие пост с многочисленными пищевыми ограничениями. После сорока дней отказа от скоромного даже самая обычная, но с использованием яиц и молока, украшенная сладкой помадкой выпечка покажется праздничной.
Но поскольку количество покупателей пасхальных угощений оказывается значительно больше, чем тех, кто соблюдает Великий пост, предпринимателям приходится идти на ухищрения, превращая куличи в настоящие произведения кондитерского искусства. Ну и грех не заработать на тех, кто готов отдать за кулич приличные деньги.
Самые доступные куличи можно найти дешевле 50 рублей. Например, в супермаркетах «СПАР» продукция собственного изготовления (компании «Лама», которой принадлежат магазины этой сети в Новосибирске и Томске) стоит всего 45 рублей без нескольких копеек. Куличик, конечно, тоже невелик — 150 граммов, но для того, чтобы соблюсти ритуал, его вполне достаточно. Опять же не все, увы, этот праздник могут встретить в компании. Так что это своего рода индивидуальный вариант.
Такие же маленькие куличи можно встретить в кондитерских и кофейнях. Сделаны они могут быть интересней, но и цена уже будет существенно выше. Например, в сети Kuzina появились банановые кексы с украшением в виде яичка, которые выглядят именно как кулич к празднику. Стоят, правда, такие кексы 179 рублей.
Цены на кулич средних размеров (400–500 граммов) с украшениями и добавками начинаются примерно со 150 рублей. Но даже в этом массовом сегменте есть варианты. Использование более сложного теста, цукатов или орехов повышает эту цену уже до 250–300 рублей. Ну а тем, кто хочет получить на праздничном столе уже почти торт, придется заплатить от 400–500 рублей.
Тем, кто может себе позволить больше, торговля с радостью готова предложить такую возможность. В «Бахетле», например, можно прикупить красиво упакованные куличи весом больше одного килограмма. Каждый обойдется в 1,5–1,6 тысячи рублей. Зато, как говорится, на стол не стыдно поставить. Выглядит солидно.
1400 рублей за килограмм элитного кулича, впрочем, далеко не предел. В кондитерской La Maison кулич с шоколадным декором весом меньше 600 граммов потянет уже на 1100 рублей — то есть почти 2000 рублей за килограмм. Торты и пирожные в «Мезоне», конечно, вкусны, но в этом случае цена явно включает плату за чувство легкого превосходства над теми, кто покупать здесь куличи позволить себе не может.
Ну и совсем уже верхний сегмент пасхальных кондитерских изделий занимают тематические фигуры из шоколада — в основном импортные. Надпись на коробке обещает «мягкий и неотразимый вкус», а также ручную роспись. Опять же скидка в 1000 рублей на дороге не валяется. Но, правда, 2450 рублей, которые это яйцо стоит даже со скидкой, лежащими на земле найти удается тоже далеко не всегда.
Отдельный, растущий сегмент на рынке пасхальной выпечки занимают изделия в итальянском стиле. То есть изначально они были действительно импортными, но сейчас российские производители настолько освоили этот вид кондитерской продукции, что, глядя на упаковку, часто невозможно понять, где эти «заграничные» куличи выпекли: в Милане или, например, в городе Курчатов, где делают продукцию под названием Milanese Panettone.
Панеттоне — это действительно традиционная итальянская выпечка, напоминающая наши куличи. Название получилось путем присоединения к слову хлеб (pane) сразу двух суффиксов: уменьшительного и увеличительного. Так что если вы не хотите засорять свою речь иностранными словами, а панеттоне всё же хочется, то можете называть эту выпечку хлебушкище. С ним, правда, есть нюанс — на родине панеттоне пекут (и едят) на Рождество. Видимо, торговцы устали отбиваться от обвинений в своей дремучести со стороны покупателей-эрудитов и в этом году завезли уже действительно пасхальную выпечку под названием La Colomba (голубка). И вот она пока, как правило, действительно импортная — итальянская.
Впервые испекли коломбу в этом году и в кондитерской «Шмидт». Стоит она, как можно убедиться, не сильно дешевле импортной. Но зато это свежий продукт, который не нужно везти за тысячи километров. В общем, не успел он появиться на рынке, а потребитель может уже выбирать между импортом и отечественным производителем. От куличей и панеттоне коломба отличается формой и добавками: здесь положены только цукаты.
Куда меньшей по сравнению с куличами популярностью пользуются пасхи. Этим словом, кстати, иногда называют и куличи, но вообще это совершенно разные изделия. Пасху делают из творога с добавлением сахара, орехов
У пасхи тоже есть иностранный аналог — кассата. Это сицилийское лакомство, которое, вообще-то, никак не связано с религиозными праздниками. Кассата делается с использованием сыра рикотта, который ближе всего к творогу, да и форма у нее, как правило, такая же, как и у пасхи. В пекарне «Шмидт», например, делают кассату так, что если вы ее поставите на пасхальный стол, то никто не заподозрит подвоха.
В целом, даже если вы не очень погружены в духовный смысл праздника, Пасха — это хороший повод встретиться с родственниками и подумать о чем-то высоком. Ну и съесть чего-нибудь вкусного. В конце концов, вкусную еду можно считать частью божьей благодати — по крайней мере, конкретно 16 апреля точно.
Сеть Metro Cash&Carry сообщила на днях, что в ее магазинах перед Пасхой резко выросли продажи муки. Ритейлеры связывают это с тем, что больше сибиряков намерены в этом году печь куличи самостоятельно. Если у вас тоже такие планы, вот вам инструкция приготовления кулича с видео и картинками от профессионального кондитера.