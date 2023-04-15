От 45 до 1600 рублей: изучаем полки магазинов с пасхальной выпечкой

Панеттоне — это действительно традиционная итальянская выпечка, напоминающая наши куличи. Название получилось путем присоединения к слову хлеб (pane) сразу двух суффиксов: уменьшительного и увеличительного. Так что если вы не хотите засорять свою речь иностранными словами, а панеттоне всё же хочется, то можете называть эту выпечку хлебушкище. С ним, правда, есть нюанс — на родине панеттоне пекут (и едят) на Рождество. Видимо, торговцы устали отбиваться от обвинений в своей дремучести со стороны покупателей-эрудитов и в этом году завезли уже действительно пасхальную выпечку под названием La Colomba (голубка). И вот она пока, как правило, действительно импортная — итальянская.