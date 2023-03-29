Истории со всей России, где простые жители ищут деньги и мотивацию на необычные проекты (и находят!)

Хорошее начинается с одной идеи и одного человека. Во дворе можно не только щелкать семечки на лавке. Воплощать мечты в жизнь реально, если только захотеть. И для этого вовсе не надо рождаться с золотой ложкой во рту или жить в столице. Кажется, что в регионах сложнее получить финансирование на добрую идею, но проект «Скиньте мяч» от Тинькофф доказал, что это не так. Посмотрите, как неравнодушные люди из разных уголков страны находят деньги на крутые социальные инициативы, которые и не мечтали превратиться во что-то по-настоящему мощное. Всё это может случиться в Новосибирске уже в этом году.
Отвлекли подростков от смартфонов и энергетиков
Василий Андреев из Сыктывкара заметил, как скучно подросткам, истосковавшимся по общению после пандемии. Они без особого смысла тусуются на спортплощадках, бездельничают. При этом некоторые взрослые готовы организовать досуг детей, научить их здоровым играм.
— В выходные дни папы собирались поиграть в различные спортивные игры, а подростки смотрели, как играли отцы, сидя на скамейках с телефонами и энергетиками. Папы перешли от роли игроков к роли организаторов, но встала проблема, что инвентаря для игр с детьми очень мало и он быстро рвется, приходится покупать самим за свой счет. А заинтересованных в тренировках детей становится с каждым разом больше и нужно больше инвентаря, чтобы больше мальчишек и девчонок играли в разные игры — волейбол, футбол, баскетбол, теннис, — делится Василий.
Он предложил организовать тренировки по дворовым командным видам спорта «Папина формула здоровья» в Эжвинском районе Сыктывкара.
В итоге тренировками заинтересовались не менее 300 подростков. С ними занимались около 10 пап-тренеров и даже профессиональные спортсмены. Всё лето чатики и группы во «ВКонтакте» писали объявления о тренировках.
Сельчанка решила объединить всех футболом
Ольга Куприна из села Лаврово в Орловской области загорелась идеей создать на территории организации по семейному устройству детей секцию футбола для ребят от 6 до 14 лет и провести дружеские матчи.
Так появился проект «Спортивные каникулы». Кроме тренировок, она мечтала подарить детям будущее: показывать фильмы про футбол и смотреть всем вместе матчи, анализировать их — это могло бы стать хорошей базой для ребят, которые всерьез захотят посвятить себя спортивной профессии. Важно, что в Лаврово живут дети, оставшиеся без родителей.
— «Спортивные каникулы» — это первый проект, который я реализовала самостоятельно, вложив частичку своей души. Главный урок, который я получила от проекта, — нужно всегда пробовать и не останавливаться. Сейчас ребята начали играть в футбол. И, конечно же, есть ребята-«шкоднички», но на поле они меняются, становятся более серьезными, крутыми ребятами. Тренер по футболу является выпускником «Детской деревни», сам профессиональный футболист, очень любит детей и прежде всего учит их дисциплине. Я бы очень хотела, чтобы каждый ребенок стал успешным и счастливым. Чтобы то, что мы в них сейчас закладываем, они пронесли сквозь всю жизнь, — рассказала Ольга.
Где Василий и Ольга взяли деньги на проекты
Тут всё просто. Они нагуглили сайт, где рассказано про грант от Тинькофф. В прошлом году компания объявляла конкурс «Скиньте мяч». В финале выбрали десять проектов из более чем 500 заявок, в число победителей попали и Василий с Ольгой. Еще два гранта выиграли проекты из Нижегородской области, среди них организация секции тенниса для незрячих людей.
А в Липецке, например, появился новый вид спорта — хоккей на траве, в Ярославле провели фестиваль уличной культуры, а в Волжском удалось возродить забытую субкультуру уличного баскетбола.
В этом году выберут в два раза больше проектов. Двадцать победителей получат гранты на суммы до 150 тысяч рублей. Успеть подать заявку нужно до
— В этом году мы расширили конкурс, теперь могут принять участие не только спортивные проекты, но и абсолютно любые идеи, объединяющие жителей двора или района. Кстати, отсюда и новое название — «Дворовые истории». Это может быть большой уличный арт-фестиваль граффити или уютный дворовый клуб рукодельниц, жюри рассмотрит все заявки, — прокомментировала руководитель отдела устойчивого развития Тинькофф Татьяна Полякова.