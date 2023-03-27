Истории со всей России, где простые жители ищут деньги и мотивацию на необычные проекты (и находят!)

Хорошее начинается с одной идеи и одного человека. Во дворе можно не только щелкать семечки на лавке. Воплощать мечты в жизнь реально, если только захотеть. И для этого вовсе не надо рождаться с золотой ложкой во рту или жить в столице. Кажется, что в регионах сложнее получить финансирование на добрую идею, но проект «Скиньте мяч» от Тинькофф доказал, что это не так. Посмотрите, как неравнодушные люди из разных уголков страны находят деньги на крутые социальные инициативы, которые и не мечтали превратиться во что-то по-настоящему мощное. Всё это может случиться в Новосибирске уже в этом году.

