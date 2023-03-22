Как выглядели бы города России, если бы были женщинами: спорим, вы так себе их и представляли

Исследовательская компания NordChem представила инструмент искусственного интеллекта под названием MidJourney для визуализации лиц. Он помогает представить с помощью данных из интернета, как выглядят люди с определенным набором данных. Искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Наши коллеги из Wday.ru опубликовали поразительно похожие образы.

