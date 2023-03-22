Как выглядели бы города России, если бы были женщинами: спорим, вы так себе их и представляли

Исследовательская компания NordChem представила инструмент искусственного интеллекта под названием MidJourney для визуализации лиц. Он помогает представить с помощью данных из интернета, как выглядят люди с определенным набором данных. Искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Наши коллеги из Wday.ru опубликовали поразительно похожие образы.
Москва
Начнем со столицы. По представлению нейросети, это уставшая от трудового дня бизнес-леди.
Санкт-Петербург
Представительница Северной столицы получилась романтичной и немного грустной. По ней сразу видно, что она любит дождь, серое небо, а еще стихи.
Сочи
А вот веселой и загорелой блондинке есть куда спешить — так нейросеть представляет женщину, если бы она была городом Сочи. Почему-то искусственный интеллект думает, что в Сочи жизнь так сладка, что и у образа города в руках десерт.
Краснодар
Подтянутая, загорелая и дерзкая — так нейросеть представляет женщину-Краснодар. Татуировка на плече и высокий конский хвост говорят о том, что с ней лучше не спорить.
Казань
От нежных черт лица девушки-Казани невозможно оторвать взгляд. Недаром туристы так любят этот город.
Новосибирск
А как похожа получилась леди Новосибирск в исполнении нейросети. От нее прямо веет морозами и сибирской прямотой, а еще северной холодностью, которой отличаются женщины этого края.
Челябинск
Эта брутальная красавица, олицетворяющая Челябинск, точно сможет за себя постоять. Но за ее холодным и слегка суровым образом — добрая и милая девушка.
Иркутск
От женщины, которая, по мнению искусственного интеллекта, похожа на Иркутск, также веет холодом, сугробами, а еще какой- то первобытной смелостью. У вас же не возникает мысль, что такая леди потеряется в лесу или не сможет сама развести костер?
Нижний Новгород
Нейросеть видит Нижний Новгород с копной рыжих волос, веснушками и зелеными глазами. Она, скорее всего, спешит на художественную выставку или в библиотеку. Такое ощущение, что там она столкнется с романтичной особой, которая представляет Питер.
Как выглядят самые красивые люди планеты
Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.
Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.
К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 22-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.
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