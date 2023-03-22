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Обзор

Как выглядели бы города России, если бы были женщинами: спорим, вы так себе их и представляли

Нейросеть проанализировала данные из СМИ, социальных сетей и показала образы крупных городов нашей страны

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Угадаете, какие города представляют эти красотки? Чур не подглядывать ниже

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Исследовательская компания NordChem представила инструмент искусственного интеллекта под названием MidJourney для визуализации лиц. Он помогает представить с помощью данных из интернета, как выглядят люди с определенным набором данных. Искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Наши коллеги из Wday.ru опубликовали поразительно похожие образы.

Москва

Начнем со столицы. По представлению нейросети, это уставшая от трудового дня бизнес-леди.

Небрежный лоск, пиджак и серьезный взгляд — а вы так представляли Москву?

Небрежный лоск, пиджак и серьезный взгляд — а вы так представляли Москву?

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Санкт-Петербург

Представительница Северной столицы получилась романтичной и немного грустной. По ней сразу видно, что она любит дождь, серое небо, а еще стихи.

А что, пока всё получается очень похоже

А что, пока всё получается очень похоже

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Сочи

А вот веселой и загорелой блондинке есть куда спешить — так нейросеть представляет женщину, если бы она была городом Сочи. Почему-то искусственный интеллект думает, что в Сочи жизнь так сладка, что и у образа города в руках десерт.

Эта дама явно спешит на пляж, а не на художественную выставку

Эта дама явно спешит на пляж, а не на художественную выставку

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Краснодар

Подтянутая, загорелая и дерзкая — так нейросеть представляет женщину-Краснодар. Татуировка на плече и высокий конский хвост говорят о том, что с ней лучше не спорить.

Интересно, часто ли на улицах Краснодара можно встретить таких див

Интересно, часто ли на улицах Краснодара можно встретить таких див

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Казань

От нежных черт лица девушки-Казани невозможно оторвать взгляд. Недаром туристы так любят этот город.

Вздернутый нос и темные глаза — именно так искусственный интеллект представляет Казань

Вздернутый нос и темные глаза — именно так искусственный интеллект представляет Казань

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Новосибирск

А как похожа получилась леди Новосибирск в исполнении нейросети. От нее прямо веет морозами и сибирской прямотой, а еще северной холодностью, которой отличаются женщины этого края.

И конечно, на фоне моста. В Сибири вообще неравнодушны к мостам

И конечно, на фоне моста. В Сибири вообще неравнодушны к мостам

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Челябинск

Эта брутальная красавица, олицетворяющая Челябинск, точно сможет за себя постоять. Но за ее холодным и слегка суровым образом — добрая и милая девушка.

Челябинцы, ваш выход! Похожа?

Челябинцы, ваш выход! Похожа?

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Иркутск

От женщины, которая, по мнению искусственного интеллекта, похожа на Иркутск, также веет холодом, сугробами, а еще какой- то первобытной смелостью. У вас же не возникает мысль, что такая леди потеряется в лесу или не сможет сама развести костер?

Говорят, в Сибири живут очень красивые девушки. Нейросеть подтверждает этот факт

Говорят, в Сибири живут очень красивые девушки. Нейросеть подтверждает этот факт

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Нижний Новгород

Нейросеть видит Нижний Новгород с копной рыжих волос, веснушками и зелеными глазами. Она, скорее всего, спешит на художественную выставку или в библиотеку. Такое ощущение, что там она столкнется с романтичной особой, которая представляет Питер.

Независимая и творческая

Независимая и творческая

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Как выглядят самые красивые люди планеты

Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.

Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

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Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

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Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

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К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 22-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.

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