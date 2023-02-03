Власти отчитались об окончании строительства школы в микрорайоне «Европейский берег»

В Новосибирске в микрорайоне Европейский берег закончили строительство школы № 220. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Как сообщили в правительстве региона, школа построена по современным стандартам, она рассчитана на 825 учащихся. В ней также обустроят мастерскую с 3D-принтерами и студии звукозаписи и дизайна.

