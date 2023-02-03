Власти отчитались об окончании строительства школы в микрорайоне «Европейский берег»

В Новосибирске в микрорайоне Европейский берег закончили строительство школы № 220. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщили в правительстве региона, школа построена по современным стандартам, она рассчитана на 825 учащихся. В ней также обустроят мастерскую с 3D-принтерами и студии звукозаписи и дизайна.
— Сегодня очень важно соблюсти все договоренности, в условленные сроки завершить поставки и монтаж оборудования, устранить замечания, и полностью подготовить объект к скорейшему вводу в эксплуатацию, — заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Ранее в организации сообщали, что сдать проект планируется летом 2022 года, однако сроки завершения работ сдвинули. Как отмечали в компании, подрядчику осталось лишь закончить благоустройство прилегающей территории.
Тендер на строительство школы в 2020 году выиграла компания «Брусника». Из-за того, что в микрорайоне отсутствовало образовательное учреждение, детей из ближайших домов зачислили в школу №76, из-за чего учреждение оказалось переполненным. Тогда этой ситуацией заинтересовалось региональное управление Роспотребнадзора, а директора Надежду Равлюк оштрафовали на 30 тысяч рублей. На ее защиту встали жители микрорайона и губернатор региона Андрей Травников.
Школу в «Европейском береге» строит дочерняя компания основного застройщика. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» за 2021 год заработало 16,6 миллиона рублей и заключило госконтрактов на 377,7 миллиона рублей. Конечным владельцем компании, по данным сервиса, является Алексей Круковский.
Ранее в Новосибирске на Родниках открылась новая средняя общеобразовательная школа № 219 — на нее потратили около миллиарда рублей. Учебное заведение рассчитано на 1100 новых учеников и 44 класса.