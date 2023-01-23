«Говорили, что едем в безопасные точки». Срочник признался, как попал в зону СВО

Тюменец рассказал нашим коллегам из 72.RU про дни на спецоперации и том, что происходило в зоне боевых действий. Далее — от первого лица.

Мы не пишем ФИО героя колонки и не указываем место прохождения службы по его просьбе

«Нас сразу встретили мины минометов»