«Родители не знают». Монологи ЛГБТ-людей из Новосибирска о новом законе, мобилизации и жизни

16 ноября во всём мире отмечают День терпимости. Этот праздник провозгласили в декларации ЮНЕСКО. Среди основных принципов толерантности выделяют уважение человеческого достоинства всех людей. В том числе людей разного пола и сексуальной ориентации. В России последние несколько лет становится всё тяжелее тем, кто чем-то отличается. Недавно Госдума решила ужесточить закон о пропаганде ЛГБТ и распространить его не только на детей, но и на взрослых. Пока закон не приняли, мы еще можем рассказывать истории о разных людях, поэтому сегодня публикуем монологи Алексея и Игоря.
Алексей, трансмужчина
Когда осознал свою трансгендерность
— Мне кажется, не бывает четкой даты. Эта мысль оформилась внезапно, без каких-то предпосылок, похожих мыслей, сомнений, вопросов к себе. По крайней мере, для меня это было так. Я практически не помню детство, но знаю, что оно не было каким-то резко гендерно выраженным. Мои родители — походники, не суперспортсмены, но одежда в основном была больше удобной, чем девчачьей.
Когда появились мысли о переходе
Трансгендерный переход — процесс приведения гендерной роли и тела человека в соответствие с его внутренним самоощущением — гендерной идентичностью.
— О переходе я начал думать намного позже, чем говорить о себе в мужском роде. Так вышло, что мужской род в речи и прозвища были со мной лет с 12. Тогда у меня появились первые подруги в школе. Вместе с ними появились какие-то сериалы и привычки присваивать друг другу персонажей. Те, с кем я себя ассоциировал, и те, на кого я казался похожим, — все они были мужские. Со временем я перенимал в общении с людьми мужские местоимения. Почему-то это казалось мне комфортным, тогда я себе это никак не объяснял. Это была такая проба социализации в мужских местоимениях задолго до того, как я понял, зачем мне это нужно.
Со временем я начал испытывать дискомфорт, когда ко мне кто-то обращался по паспортному имени. В старших классах уже начал так изъясняться в школе. Какое-то время сдерживался дома, потом перестал. Маму это не пугало, потому что в остальном я был конвенциально нормальным ребенком. В силу СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. ред.) мне тяжело давалась учеба, но я не считал ее недостойной усилий. Все свои возможности отдавал школе, кружкам, танцам, чему угодно. У родителей не было причин тревожиться обо мне. Была пара бесед об этом, но, пока я не показывал, что собираюсь с собой что-то делать, мама отпустила ситуацию. Думаю, если бы не отпустила, то я бы даже раньше понял, что происходит.
Решение о том, что мне необходимо что-то менять глобально, пришло ближе к 16 годам. Окружающие меня люди перестали говорить о себе в мужском роде, а я чувствовал потребность. Я задумался почему. Чем я так от них отличаюсь? Что-то услышал о трансгендерности как о явлении, начал искать определение, диагностические критерии и понимать, что меня это может касаться.
Комиссия и начало гормональной терапии
— Моя мама врач, поэтому никакие решения по своему здоровью я не принимаю самостоятельно. Когда я задумался о том, что я, возможно, отношусь к транслюдям, в первую очередь я пошел к сексологу.
У него я пробыл под наблюдением в течение 2 лет. Она мыслила очень старомодно, признавала только так называемую ядерную трансгендерность, то есть понятую в раннем детстве. В остальных случаях долго докапывалась. Все эти годы она не отрицала мою трансгендерность, но говорила: «А что вы тогда с хвостиком ходите?» Когда я решил постричься и пришел к ней на прием, до сих пор я этим страшно недоволен, она легко выдала мне справку. То есть дня нее это стало доказательством моих намерений. К тому времени я уверился в своем решении.
Что сказал родителям?
— Родители не были мне близкими лет с 8. Соответственно, они ничего не знали об этом, до того как я не собрался поехать на комиссию. После разрешения от сексолога, которое я получил после долгого наблюдения, я попытался пробиться на комиссию в Новосибирске. Прошел всех специалистов: психиатра, психолога, от всех получил бумажки. Сдал дорогущие анализы, которые на самом деле никакого отношения к диагнозу не имеют. Комиссия закрылась в связи с принятием закона о новой форме справки. В тот момент все комиссии приостановили работу и мне пришлось записываться в Питер. Тогда я и сказал об этом родителям.
Это было уже после школы, я жил с родителями и работал. С зарплаты откладывал деньги, чтобы поехать на комиссию. Матушку мою категорически не устроило, что мне выдали справку после двух визитов к врачу в Санкт-Петербурге. Но у меня с собой была толстенная стопка бумажек, полученная за 2 года в Новосибирске. Плюс в Питере я прошел все нужные тесты. Это не было каким-то скачком, который произошел внезапно. Я такие вещи не одобряю и в любых других вопросах здоровья, тем более в психиатрических.
Что было дальше
— Я тут же пошел менять паспорт и начал принимать терапию под наблюдением эндокринолога. Это является одним из важных для меня принципов — только врачи, всё через формальности и анализы. Родители еще долгое время были категорически против. Так вышло, что я к ним отношусь холодно, а они очень ко мне привязаны. Поэтому они до сих пор очень стараются наладить наши отношения. Но мне до сих пор неприятно, потому что прошло 7 лет с тех пор, как они в курсе, а они всё еще меня мисгендерят, употребляют мое старое имя. Я записан в их телефоне старым именем. Не считаю, что эти люди приняли то, что со мной происходит, приняли меня тем человеком, которым я являюсь на самом деле, а не ту маску, которую они видели первую часть моей жизни. Я просто принимаю это как факт. Можно сказать, что штука с переходом усилила ту трещину, которая произошла, но она произошла очень давно.
Мисгендеринг — употребление местоимений, не соответствующих чьей-либо гендерной идентичности.
Как задела мобилизация
— Для меня лично это опасность несет только в том случае, когда кипеж дойдет до того уровня, когда на букву закона наплюют окончательно. Для меня попасть под мобилизацию было бы невероятно рискованно, опасно и страшно. Скорее всего, я бы не вернулся, не потому что меня бы убили на фронте, а потому что меня убили бы однополчане. Уверен, что я не доехал бы даже до какого-то расположения. В армии трансгендерные люди находятся в смертельной опасности, особенно не обладающие каким-то крупным телосложением, позволяющим сразу заявить авторитет.
Буква закона меня защищает, потому что у меня категория Д. Она присваивается в случаях, когда отсутствует половой член, что касается меня, если есть пожизненная гормонозависимость, что тоже касается меня, и, самое главное, если есть психиатрический диагноз.
Мало кому из трансгендерных людей повезло вообще иметь военник. На военно-врачебной комиссии, скорее всего, ты получишь поток речей о ненависти, оскорбления, мисгендеринг. Если это какой-то маленький город, то возможно насилие. Потому что в коридоре нужно раздеваться, и вообще неизвестно, что с тобой произойдет. Поэтому большинство трансмужчин вообще не приходят в военкомат, у них нет военного билета, нет заграна, хорошей работы. Потому что им просто страшно. Я могу это понять.
Что касается трансдевушек, всё еще хуже. Многие трансгендерные девушки получают справку от психиатра, начинают терапию и ждут, пока их внешность изменится. Это требует нескольких лет. Только после этого они проходят комиссию, меняют документы и снимаются с учета в военкомате. Соответственно, сейчас очень многие трансженщины оказались в ситуации, когда они подлежат призыву. И я знаю трансгендерных женщин, которые получали повестки, были вынуждены судорожно собирать деньги и ехать на комиссию. Всё это очень страшно, потому что, будучи трансженщиной, попасть в военные структуры — 100% унижение, насилие и большая опасность для жизни.
Разумеется, эти риски были и раньше, просто раньше было больше времени.
О запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»
Сейчас Госдума рассматривает поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Его начали обсуждать летом 2022 года, он вызвал шквал неоднозначных оценок — формально из-за него под запрет может попасть любой контент с упоминанием представителей ЛГБТ-сообщества — от книг и фильмов до личных публикаций в соцсетях. В середине октября документ обсудили на парламентских слушаниях, а 27 октября Госдума приняла его в первом чтении. В редакции, принятой в первом чтении, он предполагал только административное наказание и штрафы.
— В лучшем случае мы возвращаемся в подполье. Хорошо, если нам всем не поменяют паспорта, как пару лет назад собирались. Могут отобрать детей, создать кучу проблем этим детям — вдруг они подверглись влиянию каких-то нетрадиционных сексуальных отношений.
Рассуждать об этом можно бесконечно. Если гетеросексуальность в обществе столь хрупка, что людям достаточно посмотреть на гомосексуальную пару, которая держится за руки, чтобы стать гомосексуалами, то все гомосексуалы, посмотрев на гетеросексуалов, моментально бы стали гетеросексуалами? Этого не происходит, потому что это невозможно.
В любом случае мы идем к закрытости всех людей, которые хоть как-то относятся к комьюнити. Их жизнь рискует превратиться в добровольную тюрьму. Когда ты никому ничего важного о себе не можешь сообщить. Есть очень много маленьких вещей, которые гетеросексуальные люди даже не замечают. А у нас этих прав нет. Это обычные права человека, о которых мы вообще-то не должны просить.
Игорь, гей
Когда осознал ориентацию
— Впервые тяга к людям того же пола начала появляться в
Как рассказал близким
— В первую очередь я рассказал об этом своей подруге, и она отреагировала положительно. Затем круг людей постепенно увеличивался и открываться стало не так страшно. Родители не знают, но скорее всего догадываются. Коллеги про ориентацию не знают. Нельзя сказать, что это мешает рабочему процессу, хотя если бы была возможность не скрываться, коммуницировать было бы проще и приятнее.
Про мобилизацию
— Я думаю, моя реакция на события не отличается от реакции любого здравомыслящего человека, чье право на жизнь и свободу ставится под вопрос, — страх, непонимание и тревожность.
Про запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»
— Очень банальный, но, к сожалению, действенный способ для того, чтобы сплотить людей против выдуманной угрозы и отвлечь внимание от настоящей. Но я не отчаиваюсь и верю, что если нести в мир добро, то и он к тебе будет добрее.
Что говорят психологи?
Мы уже публиковали подробный разбор о том, что делать подросткам, осознающим свою ориентацию и гендер, а также их родителям. По словам психотерапевта Игоря Ляха, подростковый возраст сам по себе — возраст «колоссальной психоэмоциональной сложности». Мало кто проходит его без кризисов.
Что делать подростку в такой ситуации
Игорь Лях приводит следующие рекомендации: нужно задуматься и понять, что то, что происходит сейчас с тобой, не факт, что будет с тобой всю жизнь.
Многие психологи используют такой подход: человеческая жизнь — достаточно долгое мероприятие, в твоей жизни за 70, 80, 90 лет будет много разных событий, возможно, они наполнят тебя такой силой, таким восторгом, что ты даже об этом не догадываешься.
Еще один совет: если ты не можешь что-то понять, попробуй поговорить об этом с кем-то еще. И важно помнить, что ты — это ценность. Сам факт твоего существования — это выигрыш в лотерею, о которой ты даже не знал. Твое «Я» уникально, оно развивается и будет продолжать развиваться, даже если ты в подростковом возрасте этого не понимаешь.
Что делать родителям
Первое, что стоит сделать, — выслушать, задать вопросы: «Почему ты решил или решила сделать именно так? Расскажи мне, пожалуйста, свои аргументы». Если всё понятно и убедительно, значит, так и есть. А если есть сомнения, вероятно, молодой человек пользуется какими-то мифическими, необоснованными идеями. Стоит обратиться к специалисту, как минимум сходить к психологу.
Иногда бывает так, что родители рассчитывали, что ребенок будет дальше жить и развиваться в соответствии с полом и традициями, поэтому, сами того не желая, слишком эмоционально и конфликтно реагируют на признание. Это делает практически невозможным сохранение доверительных отношений между ребенком и родителем.
* Имена героев изменены по их просьбе.