«Родители не знают». Монологи ЛГБТ-людей из Новосибирска о новом законе, мобилизации и жизни

Что касается трансдевушек, всё еще хуже. Многие трансгендерные девушки получают справку от психиатра, начинают терапию и ждут, пока их внешность изменится. Это требует нескольких лет. Только после этого они проходят комиссию, меняют документы и снимаются с учета в военкомате. Соответственно, сейчас очень многие трансженщины оказались в ситуации, когда они подлежат призыву. И я знаю трансгендерных женщин, которые получали повестки, были вынуждены судорожно собирать деньги и ехать на комиссию. Всё это очень страшно, потому что, будучи трансженщиной, попасть в военные структуры — 100% унижение, насилие и большая опасность для жизни.

Разумеется, эти риски были и раньше, просто раньше было больше времени.

О запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Сейчас Госдума рассматривает поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Его начали обсуждать летом 2022 года, он вызвал шквал неоднозначных оценок — формально из-за него под запрет может попасть любой контент с упоминанием представителей ЛГБТ-сообщества — от книг и фильмов до личных публикаций в соцсетях. В середине октября документ обсудили на парламентских слушаниях, а 27 октября Госдума приняла его в первом чтении. В редакции, принятой в первом чтении, он предполагал только административное наказание и штрафы.