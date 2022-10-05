«Планировали свадьбу на красивую дату — 2.12.2022»: мобилизованные выстраиваются в очереди, чтобы срочно пожениться
Молодожены отпрашиваются с полигонов на несколько часов, чтобы успеть сказать «да»
Российские ЗАГСы перешли на усиленный режим работы из-за наплыва желающих пожениться. Не стал исключением город-герой Волгоград, где, как и во всех городах, увеличилось количество желающих пожениться, в частности, выросли очереди из мобилизованных. В ЗАГСах завели отдельные очереди для тех, кого мобилизовали. По словам призванных на службу мужчин, из частей их отпускают без особых проблем, но с одним условием — обязательно нужно будет предъявить копию свидетельства о регистрации брака.
Роман и Яна познакомились четыре года назад на одном из забегов в Волгограде. Оба — спортсмены и марафонцы. Роман служил в армии в должности водителя колесных бронетранспортеров еще в 2009 году, сейчас, будучи мобилизованным, волгоградец стал пулеметчиком.
— Яна просто увидела меня и сказала, что я — ее. Она меня выбрала, — с гордостью рассказал мобилизованный Роман. — С тех пор мы с ней были неразлучны.
По словам молодоженов, их торжество было назначено на декабрь этого года.
— Мы заранее планировали свадьбу на красивую дату — 2.12.2022, — рассказали молодожены. — Но неделю назад Рому призвали. Мы подумали и решили пожениться сейчас. В части, где я сейчас нахожусь, много таких ребят. Желающих пожениться даже просят какое-то время подождать. Вот у парня, который был до нас здесь, ожидание длилось неделю. Мне всё удалось решить за три дня.
Роман рассказал, что с мобилизационных сборов его отпустили еще накануне.
— Мы не знали, что в воскресенье ЗАГСы сейчас тоже работают, — рассказал Роман. — Пришли сегодня, в очереди пришлось посидеть, пока все ребята смогут зарегистрироваться. Мы с утра были в ЗАГСе Дзержинского района, но там нам сказали, что руководства сегодня на месте нет, поэтому мы можем обратиться в Центральный район. Мы приехали сюда — и да, здесь нас все-таки согласились расписать.
Молодожены со слезами на глазах, без белого платья и сотен друзей на регистрации лишь под щелканье затвора камеры прошли в зал регистрации. Сотрудники ЗАГСа несмотря на то, что процедура проводится в таком экспресс-формате, стараются создать для мобилизованных праздник и торжественность. Регистраторы произносят те самые вопросы и просят молодоженов обменяться кольцами и поцелуями.
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По словам Романа, перед тем как зайти в кабинет к регистратору, им пришлось действительно отсидеть небольшую очередь. Желающих пожениться действительно много — это же подтверждают и сотрудники ЗАГСов.
— Много их выходит. Грустные такие, девчонки рыдают, — рассказали сотрудники ЗАГСа. — Кто-то вот так приходит — по-походному, без белого платья и фаты, но зато сколько искренности здесь! А поток непрекращающийся. Много стало таких, никто не знает, что дальше будет. Храни их всех Господь.
Напомним, еще в конце сентября в Министерстве юстиции Волгоградской области сообщали, что мобилизованные имеют право на регистрацию брака одним днем.
— В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и других) регистрация заключения брака возможна в день подачи заявления. Одним из оснований для сокращения срока ожидания и регистрации заключения брака также является повестка из военкомата о призыве на воинскую службу. Зарегистрировать брак можно в любом отделе ЗАГС Волгоградской области, — рассказали V1.RU в отделе ЗАГС комитета юстиции региона.