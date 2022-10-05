«Планировали свадьбу на красивую дату — 2.12.2022»: мобилизованные выстраиваются в очереди, чтобы срочно пожениться

По словам Романа, перед тем как зайти в кабинет к регистратору, им пришлось действительно отсидеть небольшую очередь. Желающих пожениться действительно много — это же подтверждают и сотрудники ЗАГСов.



— Много их выходит. Грустные такие, девчонки рыдают, — рассказали сотрудники ЗАГСа. — Кто-то вот так приходит — по-походному, без белого платья и фаты, но зато сколько искренности здесь! А поток непрекращающийся. Много стало таких, никто не знает, что дальше будет. Храни их всех Господь.



Напомним, еще в конце сентября в Министерстве юстиции Волгоградской области сообщали, что мобилизованные имеют право на регистрацию брака одним днем.



— В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и других) регистрация заключения брака возможна в день подачи заявления. Одним из оснований для сокращения срока ожидания и регистрации заключения брака также является повестка из военкомата о призыве на воинскую службу. Зарегистрировать брак можно в любом отделе ЗАГС Волгоградской области, — рассказали V1.RU в отделе ЗАГС комитета юстиции региона.