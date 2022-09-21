Изучаем военный билет: что означают коды специальностей у тех, кто в запасе (полная расшифровка)
Разбираемся вместе с юристом в этих аббревиатурах
Юрист Павел Чиков разъяснил, что означают коды военно-учетной специальности (ВУС), указанные в военных билетах россиян.
Первые три цифры указывают на род войск. В открытом доступе есть не все коды, вот расшифровка некоторых из них:
- 100 — стрелковые;
- 034 — зенитно-ракетные войска;
- 166 — инженерные войска;
- 461 — коротковолновые радиостанции;
- 101 — пулеметные;
- 102 — гранатометные;
- 106 — разведывательные;
- 109 — снайперские;
- 837 — водители транспортных средств категории ВС;
- 956 — строительные войска;
- 960 — водоснабжение и канализация;
- 998 — пригодный для службы в армии, но ее не проходил;
- 999 — ограничено пригоден к службе в армии, но не имеет военную подготовку.
Вторые три цифры означают должность, к примеру:
- 000 — без какой либо должности;
- 001 — специалист по аккумуляторам;
- 097 — заместитель командира;
- 182 — командир;
- 220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов;
- 259 — механик-водитель;
- 385 — эксперт по подрывным работам, которые проводятся под водой;
- 543 — оператор;
- 673 — специалист по измерению земли и перепада высот на местности;
- 915 — стрелок.
Если код содержит букву, она несет информацию об особенностях профессии:
- А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ;
- Б — специалисты по ракетному оружию;
- Д — воздушно-десантные войска;
- К — плавсостав надводных кораблей;
- М — морская пехота;
- П — внутренние войска;
- Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ);
- Т — строительные части и подразделения;
- Е — лётный состав авиации;
- С — подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций;
- Ф — подразделения специального назначения;
- Х — разведка горных воинских частей и подразделений;
- З — уровень образования (институт/высшее училище);
- Ш — ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации).
Более полный перечень расшифровки кодов ВУС можно посмотреть здесь.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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