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Спецоперация на Украине

Изучаем военный билет: что означают коды специальностей у тех, кто в запасе (полная расшифровка)

Разбираемся вместе с юристом в этих аббревиатурах

Код ВУС указан в военном билете на странице «Пребывание в запасе»

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Юрист Павел Чиков разъяснил, что означают коды военно-учетной специальности (ВУС), указанные в военных билетах россиян.

Первые три цифры указывают на род войск. В открытом доступе есть не все коды, вот расшифровка некоторых из них:

  • 100 — стрелковые;
  • 034 — зенитно-ракетные войска;
  • 166 — инженерные войска;
  • 461 — коротковолновые радиостанции;
  • 101 — пулеметные;
  • 102 — гранатометные;
  • 106 — разведывательные;
  • 109 — снайперские;
  • 837 — водители транспортных средств категории ВС;
  • 956 — строительные войска;
  • 960 — водоснабжение и канализация;
  • 998 — пригодный для службы в армии, но ее не проходил;
  • 999 — ограничено пригоден к службе в армии, но не имеет военную подготовку.
Первый три цифры кода 837 означают «водители транспортных средств категории ВС»

Первый три цифры кода 837 означают «водители транспортных средств категории ВС»

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Вторые три цифры означают должность, к примеру:

  • 000 — без какой либо должности;
  • 001 — специалист по аккумуляторам;
  • 097 — заместитель командира;
  • 182 — командир;
  • 220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов;
  • 259 — механик-водитель;
  • 385 — эксперт по подрывным работам, которые проводятся под водой;
  • 543 — оператор;
  • 673 — специалист по измерению земли и перепада высот на местности;
  • 915 — стрелок.
Буква «А» означает «сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ»

Буква «А» означает «сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ»

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Если код содержит букву, она несет информацию об особенностях профессии:

  • А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ;
  • Б — специалисты по ракетному оружию;
  • Д — воздушно-десантные войска;
  • К — плавсостав надводных кораблей;
  • М — морская пехота;
  • П — внутренние войска;
  • Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ);
  • Т — строительные части и подразделения;
  • Е — лётный состав авиации;
  • С — подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций;
  • Ф — подразделения специального назначения;
  • Х — разведка горных воинских частей и подразделений;
  • З — уровень образования (институт/высшее училище);
  • Ш — ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации).

Более полный перечень расшифровки кодов ВУС можно посмотреть здесь.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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