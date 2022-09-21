Изучаем военный билет: что означают коды специальностей у тех, кто в запасе (полная расшифровка)

Более полный перечень расшифровки кодов ВУС можно посмотреть здесь.



Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.