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Задержали ученогоПодробности

В Академгородке возложили цветы к стихийному мемориалу обвиненным в госизмене ученым

Но памятную табличку вскоре убрали

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Сейчас возле памятника нет мемориала — там остались только цветы

Сейчас возле памятника нет мемориала — там остались только цветы

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В новосибирском Академгородке появился стихийный мемориал обвиненным в госизмене ученым — Дмитрию Колкеру и Анатолию Маслову.

Первым фотографию с мемориалом опубликовал интернет-журнал для студентов Новосибирска «Гроза» — ему прислали ее 3 июля около 15:30. Портреты ученых были размещены возле памятника Коптюгу. Кроме того, там были реквизиты для помощи в организации похорон семье Дмитрия Колкера.

После читатели Telegram-канала «Ненаучный городок» сообщили, что портреты убрали, а возле памятника Коптюгу стояла полицейская машина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сказали, что по указанному адресу наряд не выставляли. Вызывали ли сотрудников полиции на место, пока в пресс-службе уточнить не смогли.

Ранее возле памятника была мемориальная табличка

Ранее возле памятника была мемориальная табличка

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Читатель сообщил журналисту НГС, что сегодня возле памятника нет фотографий ученых и нет полиции.

Сын Дмитрия Максим Колкер ответил журналисту НГС, что о появлении стихийного мемориала не знает.

Напомним, что новосибирского физика Анатолия Маслова подозревают в госизмене: по имеющейся у родственников информации, 75-летний ученый находится в Москве, в СИЗО «Лефортово». В это же СИЗО из новосибирской частной клиники доставили и другого ученого — Дмитрий Колкера, у которого была 4-я стадия рака. Через день он умер.

Ранее родственники и знакомые Дмитрия Колкера рассказывали НГС об ученом и его работе в Новосибирске.

госизменаученыеДмитрий Колкер
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