В Академгородке возложили цветы к стихийному мемориалу обвиненным в госизмене ученым
Но памятную табличку вскоре убрали
В новосибирском Академгородке появился стихийный мемориал обвиненным в госизмене ученым — Дмитрию Колкеру и Анатолию Маслову.
Первым фотографию с мемориалом опубликовал интернет-журнал для студентов Новосибирска «Гроза» — ему прислали ее
После читатели Telegram-канала «Ненаучный городок» сообщили, что портреты убрали, а возле памятника Коптюгу стояла полицейская машина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сказали, что по указанному адресу наряд не выставляли. Вызывали ли сотрудников полиции на место, пока в пресс-службе уточнить не смогли.
Читатель сообщил журналисту НГС, что сегодня возле памятника нет фотографий ученых и нет полиции.
Сын Дмитрия Максим Колкер ответил журналисту НГС, что о появлении стихийного мемориала не знает.
Напомним, что новосибирского физика Анатолия Маслова подозревают в госизмене: по имеющейся у родственников информации,
Ранее родственники и знакомые Дмитрия Колкера рассказывали НГС об ученом и его работе в Новосибирске.