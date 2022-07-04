В Академгородке возложили цветы к стихийному мемориалу обвиненным в госизмене ученым

Напомним, что новосибирского физика Анатолия Маслова подозревают в госизмене: по имеющейся у родственников информации, 75-летний ученый находится в Москве, в СИЗО «Лефортово». В это же СИЗО из новосибирской частной клиники доставили и другого ученого — Дмитрий Колкера, у которого была 4-я стадия рака. Через день он умер.

Ранее родственники и знакомые Дмитрия Колкера рассказывали НГС об ученом и его работе в Новосибирске.