Купил комнату, телефон и одежду: народному дворнику собрали полмиллиона

Денег хватило еще на телефон и новый гардероб. Теперь на уборку Антон выходит в ярком малиновом костюме. А местные жители удивляются, как большие деньги его не испортили. Ведь даже заработав полмиллиона, он не бросил собирать мусор в родном поселке.

Скоро, как надеется Антон, он сможет официально устроиться дворником. Местная управляющая компания согласилась выделить ему ставку. Но только если дворник пройдет медкомиссию.

— Нас все-таки настораживает, что у человека есть ограничения по здоровью. Но если сейчас он чувствует себя хорошо и принесет документ от терапевта, что ему можно работать, то почему бы и нет, — сказали в управляющей компании. — У нас очень много работы. И для него найдется.

