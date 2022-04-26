Купил комнату, телефон и одежду: народному дворнику собрали полмиллиона
Только посмотрите, как он преобразился. Видео
Антон Бурдин изменился до неузнаваемости. За несколько дней он стал самым высокооплачиваемым дворником. Деньги ему отправляют не только жители города — переводы приходят со всей страны. «Зарплата» Антона уже достигла полумиллиона. Парень купил себе небольшую комнату в родном поселке, приличный телефон и новую одежду.
Такие деньги, говорит Антон, ему раньше даже не снились. Они по-настоящему изменили его жизнь. Парень жил в однушке, оставшейся ему от мамы, вместе со старшим братом. Который, по словам дворника, злоупотребляет наркотиками. Находиться с ним в одной комнате Антон не мог, поэтому вынужден был переехать на кухню.
— Когда я увидел эту сумму у себя на карточке, я сразу решил, что должен купить себе другое жилье. У меня есть дальняя родственница, она предложила мне купить у нее комнату за 250 тысяч рублей. И я согласился, — поделился Антон с E1.RU. — Сейчас делаю там небольшой ремонт. Купил люстру и диван.
Денег хватило еще на телефон и новый гардероб. Теперь на уборку Антон выходит в ярком малиновом костюме. А местные жители удивляются, как большие деньги его не испортили. Ведь даже заработав полмиллиона, он не бросил собирать мусор в родном поселке.
Скоро, как надеется Антон, он сможет официально устроиться дворником. Местная управляющая компания согласилась выделить ему ставку. Но только если дворник пройдет медкомиссию.
— Нас все-таки настораживает, что у человека есть ограничения по здоровью. Но если сейчас он чувствует себя хорошо и принесет документ от терапевта, что ему можно работать, то почему бы и нет, — сказали в управляющей компании. — У нас очень много работы. И для него найдется.
Уже сегодня Антон сходил в больницу и начал обследование. Сделал это в обеденный перерыв. В течение рабочего дня ему некогда ходить по врачам.
— Мусора меньше не становится. Люди здесь много пьют и не убирают за собой. Вот я убрал территорию на одном участке. Идет пьяный — и тут же бросает банку прямо на землю, — жалуется народный дворник.
Если медики запретят трудиться в полную смену, то коммунальщики готовы предложить и подработку. И платить Антону за уборку мусора по договору — сдельно.
Денежные переводы Антон стал получать после публикации E1.RU. Вопросом его трудоустройства также озадачился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.