«Порядочный, очень отзывчивый»: на Украине погиб 22-летний военный из Новосибирска
Никиту Сухих похоронили накануне, 14 апреля
На Украине погиб
— Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения, — сказано в сообщении, размещенном в официальном паблике администрации Кировского района в соцсети «ВКонтакте».
Информацию корреспонденту НГС о смерти подтвердили 15 апреля в военном комиссариате Новосибирской области:
— Сухих Никита Максимович похоронен вчера на Клещихинском кладбище.
Как сообщил корреспонденту НГС заместитель главы Кировского района по социальной сфере Игорь Тимошенко, после школы Никита получил образование в колледже при НГУЭУ.
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— Никита выпустился из 9 класса в 2016 году. Учился в общеобразовательном классе. Занимался вольной борьбой. Видел себя либо в спорте, либо на военной службе. Порядочный молодой человек, очень отзывчивый, — рассказывает Елена Новак, директор школы
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Никиты Сухих.
Мы ведем доску памяти — в них вносятся имена уроженцев Новосибирской области, погибших в спецоперации на территории Украины.