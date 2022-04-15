«Порядочный, очень отзывчивый»: на Украине погиб 22-летний военный из Новосибирска

На Украине погиб 22-летний житель Новосибирска, военнослужащий Никита Сухих. Об этом сообщили в администрации Кировского района.



— Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения, — сказано в сообщении, размещенном в официальном паблике администрации Кировского района в соцсети «ВКонтакте».

Информацию корреспонденту НГС о смерти подтвердили 15 апреля в военном комиссариате Новосибирской области: