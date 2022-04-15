СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 81.29
eur 88.00
СрочноНа Украине погиб 22-летний новосибирец
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Порядочный, очень отзывчивый»: на Украине погиб 22-летний военный из Новосибирска

Никиту Сухих похоронили накануне, 14 апреля

1 728
Никиту Сухих похоронили 14 апреля

Никиту Сухих похоронили 14 апреля

Поделиться

На Украине погиб 22-летний житель Новосибирска, военнослужащий Никита Сухих. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

— Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения, — сказано в сообщении, размещенном в официальном паблике администрации Кировского района в соцсети «ВКонтакте».

Информацию корреспонденту НГС о смерти подтвердили 15 апреля в военном комиссариате Новосибирской области:

— Сухих Никита Максимович похоронен вчера на Клещихинском кладбище.

Как сообщил корреспонденту НГС заместитель главы Кировского района по социальной сфере Игорь Тимошенко, после школы Никита получил образование в колледже при НГУЭУ.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

— Никита выпустился из 9 класса в 2016 году. Учился в общеобразовательном классе. Занимался вольной борьбой. Видел себя либо в спорте, либо на военной службе. Порядочный молодой человек, очень отзывчивый, — рассказывает Елена Новак, директор школы № 91, где учился погибший.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Никиты Сухих.

Мы ведем доску памяти — в них вносятся имена уроженцев Новосибирской области, погибших в спецоперации на территории Украины.

По теме (5)

Кировский районвоенныйпогиб на Украине
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2