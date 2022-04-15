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2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Новосибирске— ее спасают врачи

Полиция проводит проверку

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Девочка, как пояснили в полиции, — из благополучной семьи

Девочка, как пояснили в полиции, — из благополучной семьи

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В Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа — сейчас ее спасением занимаются врачи.

В ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили эту информацию. Инцидент произошел 13 апреля в Дзержинском районе. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Семья на учете в ПДН не состояла.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий сообщил о состоянии ребенка:

— У пациентки сочетанная политравма. Врачи нашего учреждения приняли все меры для спасения ребенка. Девочка жива. Призываем родителей в очередной раз быть внимательными и ответственными за жизни своих детей.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские следователи проводят проверку из-за падения 14-летнего мальчика из окна четвертого этажа.

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