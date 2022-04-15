2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Новосибирске— ее спасают врачи
Полиция проводит проверку
В Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа — сейчас ее спасением занимаются врачи.
В ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили эту информацию. Инцидент произошел
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий сообщил о состоянии ребенка:
— У пациентки сочетанная политравма. Врачи нашего учреждения приняли все меры для спасения ребенка. Девочка жива. Призываем родителей в очередной раз быть внимательными и ответственными за жизни своих детей.
Ранее мы рассказывали, что новосибирские следователи проводят проверку из-за падения 14-летнего мальчика из окна четвертого этажа.