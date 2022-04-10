15 сериалов апреля, которые необходимо посмотреть: шпионские страсти, конкурент «Йеллоустоуна» и новая роль Николь Кидман

«Медленные лошади» / Slow Horses
Шпионская драма с Гэри Олдманом
Где/когда: Apple TV+, с 1 апреля 2022 года
Лауреат премии «Оскар» британский актер Гэри Олдман впервые в своей кинокарьере снялся в телесериале! Его можно увидеть с
Первые шесть эпизодов нового телесериала основаны на первой книге Мика Херрона «Медленные лошади», а следующие шесть — на втором романе серии «Мертвые львы». Сценаристом и шоураннером проекта выступил Уилл Смит (не путать с голливудской кинозвездой: его полный тезка Уилл Смит — один из авторов популярной политической сатиры «Вице-президент»). Компанию Гэри Олдману в «Медленных лошадях» составили Кристин Скотт-Томас, Оливия Кук, Джонатан Прайс и Джек Лоуден.
«Никто не узнает»
Мелодрама про инфантилизм среднего класса
Где/когда: Первый канал, с 4 апреля 2022 года
На Первом канале 4 апреля стартует сериал продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Алены Званцовой «Никто не узнает». В мелодраме сыграла Евгения Брик, это одна из последних ролей актрисы. Это история о друзьях, которым уже под сорок, но во многом они еще как дети. «По сути, сериал о нас — успешных, состоявшихся представителях среднего класса и среднего возраста, — говорит Алена Званцова. — Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких».
Также в ролях: Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Юрий Быков, Александр Робак, Олег Ягодин, Дарья Урсуляк и другие. В фильме звучат композиции рок-группы «Курара» из Екатеринбурга. Сериал был снят еще в
«Внешние сферы» / Outer Ranger
Неовестерн с Джошем Бролином
Стриминг Amazon Prime Video решил отбить аудиторию у Paramount + и запускает свой неовестерн, который должен конкурировать с сериалом «Йеллоустоун» с Кевином Костнером. Правда, создатели нового проекта пошли еще дальше и замиксовали жанр вестерна с научной фантастикой.
Итак, сюжет таков: владелец ранчо, сражающийся за свою землю и семью, обнаруживает непостижимую тайну на диких просторах Вайоминга и вынужден противостоять Великому Неизвестному как на личном, так и на космическом уровне. В главных ролях: Джош Бролин, Имоджен Путс, Лили Тейлор и Мэтт Лаурия.
«Пронзительно громко» / Roar
Сериал-антология по рассказам Сесилии Ахерн
Где/когда: Apple TV+, с 15 апреля 2022 года
Еще одна суперзвездная новинка потокового сервиса Apple TV+ — сериал-антология «Пронзительно громко», в основу которого лег сборник рассказов Сесилии Ахерн, изданный в
Каждая из восьми серий нового телесериала посвящена истории разных женщин. Героиня Николь Кидман, например, ест фотографии, чтобы получить силы, а Мерритт Уивер встречается с селезнем. Также в сериале снялись Синтия Эриво, Исса Рэй и звёзды телепроекта «Блеск» Элисон Бри и Бетти Гилпин. Это, кстати, неслучайно, ведь шоураннером «Пронзительно громко» стали создательницы «Блеска» — Лиз Флэхайв и Карли Менш.
«Среди акул» / Swimming with Sharks
Драма о тяжелой женской доле в Голливуде
Где/когда: The Roku Channel, с 15 апреля 2022 года
В 1994 году в мировой прокат вышла «черная комедия» с элементами психологического триллера «Среди акул», в которой Фрэнк Уэйли сыграл стажера крупной компании, попавшего в рабство вице-президента в исполнении ныне «отмененного» Кевина Спейси.
Прошло почти 20 лет. Большая апрельская премьера — ремейк, в котором в угоду фем-повестке главные герои теперь — женщины, а события перенесены в Голливуд. Теперь юная стажерка киностудии оказывается жертвой абьюза властной боссши. Новоявленную адаптацию сюжета фильма под телесериал сотворила актриса Кэтлин Робертсон, звезда телесериала «Пространство», таким образом дебютировав в качестве сценаристки. Ну а главные роли в «Среди акул» образца
«Первая леди» / The First Lady
Биографическая драма о женах американских президентов
Где/когда: SHOWTIME, с 17 апреля 2022 года
Один из самых ожидаемых телесериалов апреля — биографическая драма в формате антологии от режиссера Сюзанны Бир «Первая леди». В центре сюжета — истории жизни жен американских президентов, которые так или иначе влияли на ход мировой истории. Мишель Пфайффер сыграла Бетти Форд, Виола Дэвис — Мишель Обаму, а Джиллиан Андерсон предстала в образе Элеаноры Рузвельт. Также в ролях: Кифер Сазерленд (президент Франклин Д. Рузвельт), Аарон Экхарт (президент Джеральд Форд),
В случае успеха первого сезона «Первые леди» получат продолжение, и мы увидим истории других дам из Восточного крыла Белого дома, которые так любили повторять эти слова: «Люди всегда будут осуждать нас. Они могут вышвырнуть меня, но никогда не заставят быть той, кем я не являюсь».
«Жизни матрешки» / Russian Doll
Комедия про тетю, которая постоянно перерождается
Где/когда: Netflix, с 20 апреля 2022 года
Дождались мы и свежего второго сезона комедийного телесериала «Жизни матрешки». Исполнительница главной роли, она же и создательница телесериала, Наташа Лионн придумала новые серии про свою героиню Надю, которой под 40 и которая живет в Нью-Йорке, страдает вечной рефлексией по поводу всего и вся и вечно умирает и тут же перерождается.
В новых семи сериях Надя с ее другом Аланом в исполнении Чарли Барнетта обнаружат на Манхэттене настоящий временной портал. Из новых актеров мы увидим Энни Мёрфи и Шарлто Копли.
«Бортпроводница» / The Flight Attendant
Комедийный триллер про стюардессу-алкоголичку в мире шпионажа
Где/когда: HBO Max, с 21 апреля 2022 года
С новым, вторым сезоном возвращается «Бортпроводница» — телесериал с Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), от которого никто ничего особо не ждал, а он оказался рейтинговым. Напомним завязку первого сезона: наутро после бурной ночи стюардесса Кэсси находит рядом с собой труп.
Прошло время, и во втором сезоне Кэсси решила завязать, отправилась на групповую терапию в «Анонимные алкоголики», занимается всякими социально важными делами и продолжает летать по всему миру. Но обаятельная бортпроводница слишком взбалмошна и бедова, поэтому новые криминальные приключения не обходят ее стороной. Во втором сезоне к основному актерскому составу присоединилась сама Шэрон Стоун — ей досталась роль матери главной героини.
«Газлит» / Gaslit
Еще одна версия Уотергейтского скандала
Где/когда: Starz, с 24 апреля 2022 года
Давненько не было ничего грандиозного от некогда крутой американской кабельной телесети Starz. В конце апреля в ее эфире появится ретродрама «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном. Это современный взгляд на Уотергейт, который фокусируется на нерассказанных историях и забытых персонажах скандала: от неуклюжих, оппортунистических подчиненных президента Никсона до сумасшедших фанатиков, подстрекающих к преступлениям, и трагических разоблачителей, которые в конечном итоге поспособствуют краху всего гнилого предприятия.
История будет сосредоточена на Марте Митчелл, которую играет Джулия Робертс. «Крупная личность с еще большим ртом», Марта — знаменитая светская львица Арканзаса и жена лояльного Никсону генерального прокурора Джона Митчелла, которого играет Шон Пенн. Именно Марта первой заметила, что ее муж замешан в каком-то заговоре. Как в итоге оказалось, Республиканская партия во время президентской кампании
Спродюсировал сериал Сэм Эсмейл, создатель телепроекта «Мистер Робот», а в основу сценария сериала «Газлит» лег подкаст онлайн-издания Slate — Slow Burn, чей первый сезон и был посвящен Уотергейтскому скандалу (которому, кстати, в этом году исполняется
«Предложение» / The Offer
История создания легендарного «Крестного отца»
Где/когда: Paramount +, с 28 апреля 2022 года
Еще один полувековой юбилей отмечается в этом году — на этот раз у культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». К этому событию киностудия Paramount выпустила отреставрированную версию всех трех фильмов мафиозной киноистории, а на своем стрим-сервисе
Как известно, экранизацию романа Марио Пьюзо о доне Корлеоне Коппола снимал с большими сложностями. Работе съемочной группы мешали то мафия, то киностудия Paramount Pictures. Продюсера криминальной саги Альберта С. Радди играет Майлз Теллер (он заменил «отмененного» Арми Хаммера), самого Копполу — Дэн Фоглер, босса Paramount Роберта Эванса — Мэттью Гуд, секретаря Радди, Бетти Маккарт, — Джуно Темпл, а гангстера Джо Коломбо, пытавшегося сорвать съемки, — Джованни Рибизи. Создатели «Предложения» — сценаристы Майкл Толкин («Игрок») и Никки Тоскано («Охотники»). Режиссером выступил Декстер Флетчер.
Ну а название
«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven
Эндрю Гарфилд в роли детектива-мормона
Где/когда: Hulu, 28 апреля 2022 года
Большая премьера на потоковом сервисе Hulu в конце апреля — криминальный мини-сериал «Под знаменем небес», экранизация одноименной документальной книги Джона Кракауэра, выпущенной в
«Под знаменем небес» — история двух братьев-убийц, которые утверждали, будто действовали по приказу Бога. Оба были участниками группировки «Школа пророков», придерживавшейся оригинальных догматов веры, включающих в себя полигамию и верование в возможность истинных верующих разговаривать напрямую с Богом. Расследованием жестокого убийства среди мормонов занимается герой Эндрю Гарфилда, который начисто разочаровывается в своей вере.
Книгу под сериал адаптировал сценарист Дастин Лэнс Блэк, получивший в
«Сияющие» / Shining Girls
Мистический триллер про журналистку и маньяка
Где/когда: Apple TV+, 29 апреля 2022 года
Мистический сериал основан на одноименном романе Лорен Бьюкес, вышедшем в
Кроме Элизабет Мосс в сериале снялись Эмми Бреннеман, Филлипа Су, Джейми Белл, Кристофер Роден, Джейми Белл, Вагнер Моура и другие. Режиссерами вместе с Мосс стала Мишель МакЛарен («Игра престолов») и Диана Рид («Рассказ служанки»).
«Эпидемия»
Зомби-апокалипсис про русских
Где/когда: Premier, апрель 2022 года
Второй сезон нашумевшего телесериала Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на онлайн-сервисе Premier в апреле. Сериал, который оценил сам Стивен Кинг (еще до того, как отказался издавать свои книги в России), посвящен семье, которая вместе с другими выжившими спасается от эпидемии смертельного вируса.
В центре сюжета по-прежнему главный герой Сергей, его новая возлюбленная, бывшая жена и примкнувшие к необычной семье попутчики, желающие спастись от кошмара, порожденного эпидемией нового вируса. В первом сезоне герои вместе выбирались из зараженной Москвы, спасаясь от мародеров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей. Во втором сезоне мы узнаем, что с ними будет дальше: сумеют ли они выжить, преодолеть кризис во взаимоотношениях и начать жизнь в мире, который уже никогда не станет прежним.
Новые серии снимал в одиночку режиссер Дмитрий Тюрин, а в главных ролях вновь Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. Во втором сезоне к ним присоединился Юра Борисов, который сыграл проводника героев. Сценаристом выступил Роман Кантор («Воланд»).
Напомним, «Фонтанка» побывала на съемках сезона, о чём рассказывала в репортаже.
«Нереалити»
Социальное драмеди о бывшей звезде реалити-шоу
Где/когда: KION, апрель 2022 года
Исторический коллаб! Видеосервисы KION и Premier совместно с ТВ3 сняли сериал под названием «Нереалити». Продюсерская команда состоит из Евгения Никишова и Валерия Федоровича. В режиссерском кресле оказалась Анна Пармас. Борис Хлебников выступил худруком социального драмеди об обратной стороне красивых телевизионных шоу.
Итак, сюжет таков: бывшая звезда реалити спустя
Кстати, режиссер сериала Анна Пармас так описывала съемочный процесс: «Съемочная группа с первого взгляда влюбилась в город Кимры, в котором проходила основная часть съемок. Это чудный маленький городок на Волге с самобытной архитектурой и своей атмосферой. Какие-то улицы в нем напоминают Мексику, какие-то дома приехали сюда из Италии, какие-то — из Лиссабона. Серьезно, на одном из фасадов я увидела плитку — один в один португальский азулежу. А в общем это очень цветной и очень теплый город. Именно такой, как и представлялся. Мы не хотели делать историю про мрачную глубинку. В то же время нам не нужна была "тихая пастораль". Нам нужен именно такой — городок, который улыбается».
«Офлайн»
Драматический триллер о двойной жизни
Где/когда: Okko, апрель 2022 года
Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. В первой, публичной жизни они красивые, яркие и успешные. У них есть семьи, близкие и любимые люди, престижная работа и безупречная репутация. Но всё это — лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в Сети. Они знают: если миру станет известна правда, они лишатся всего. И они готовы на многое, чтобы никто никогда не увидел их настоящее лицо. Но есть человек, который знает их тайну и который намерен превратить их жизнь в ад…
Десятисерийный драматический триллер Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым, Полиной Максимовой, Денисом Шведовым, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.
Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»