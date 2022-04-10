15 сериалов апреля, которые необходимо посмотреть: шпионские страсти, конкурент «Йеллоустоуна» и новая роль Николь Кидман

Исторический коллаб! Видеосервисы KION и Premier совместно с ТВ3 сняли сериал под названием «Нереалити». Продюсерская команда состоит из Евгения Никишова и Валерия Федоровича. В режиссерском кресле оказалась Анна Пармас. Борис Хлебников выступил худруком социального драмеди об обратной стороне красивых телевизионных шоу.



Итак, сюжет таков: бывшая звезда реалити спустя 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь. Красивая история закончилась, и после стольких лет, проведенных под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей, Рита вынуждена жить там, где теперь почти все ее ненавидят. Рите нужно построить свою жизнь заново, но репутация злой интриганки из шоу усложняет ей задачу. Люди не верят Рите, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней дружить, а хейтеры пишут на ее автомобиле оскорбления. Но реалити-шоу закалило Риту, и она не готова проигрывать. В главной роли — Ольга Дибцева.



Кстати, режиссер сериала Анна Пармас так описывала съемочный процесс: «Съемочная группа с первого взгляда влюбилась в город Кимры, в котором проходила основная часть съемок. Это чудный маленький городок на Волге с самобытной архитектурой и своей атмосферой. Какие-то улицы в нем напоминают Мексику, какие-то дома приехали сюда из Италии, какие-то — из Лиссабона. Серьезно, на одном из фасадов я увидела плитку — один в один португальский азулежу. А в общем это очень цветной и очень теплый город. Именно такой, как и представлялся. Мы не хотели делать историю про мрачную глубинку. В то же время нам не нужна была "тихая пастораль". Нам нужен именно такой — городок, который улыбается».

«Офлайн»

Драматический триллер о двойной жизни



Где/когда: Okko, апрель 2022 года

