Как прошли митинги против военной операции на Украине: фото из городов России

По данным «ОВД-Инфо» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.) 24 февраля в России на митингах против военной операции на Украине задержали 1750 человек. Как прошли несогласованные акции в разных городах — в фоторепортаже корреспондентов Сети городских порталов.
В Москве митинг против вооруженного конфликта на территории Украины начался в 18 часов. Выход на Пушкинскую площадь из метро закрыли, а на улице установили ограждения. На улицах выстроились несколько десятков автозаков и автомобилей полиции. Из громкоговорителей сотрудники правоохранительных органов объявляли: «Уважаемые граждане, уходите отсюда».
— Конечно, мне страшно. Но, кажется, страх ниже принципов, — сказала одна из активисток.
Жители города вышли на Пушкинскую площадь и двигались в сторону Страстного бульвара. Люди скандировали лозунг «Нет войне». Другая колонна двигалась в сторону станции метро «Маяковская».
Женщин, которые вышли с цветами — символами мира, — забрали в отделение полиции.
— Рядом со мной 12 автозаков. Силовики спускаются в переход, идут на другую сторону, — рассказал корреспондент MSK1.RU.
По подсчетам корреспондентов MSK1.RU, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков митингующих. По данным правозащитников, в Москве были задержаны по крайней мере 250 человек. Некоторые митингующие забегали в рестораны и кафе. Одних оттуда выгоняли, другим позволяли переждать.
В Петербурге у Гостиного двора собрались более тысячи горожан, которые выступали против спецоперации России на Украине. Толпа стояла плотно от Садовой улицы до Думской вдоль всего Гостиного двора, также люди стояли на противоположной стороне Невского проспекта.
Сотрудники правоохранительных органов заполнили задержанными людьми не менее 6 автобусов.
В Челябинске несогласные с военной операцией прошли с плакатами по центру города.
Нескольких участников несанкционированной акции протеста задержала полиция. При этом силовики действовали достаточно мягко. Впрочем, никто из митингующих не сопротивлялся, и их спокойно под руки провожали в автозаки.
В Екатеринбурге напротив мэрии собрались около сотни человек. В основном люди приходили с плакатами, на которых написано: «Нет войне». Мимо проезжающие автомобили сигналили в поддержку собравшимся.
На площади дежурили сотрудники Росгвардии и полиция. Как сообщил наш корреспондент, полицейские задерживали всех, кто принес с собой плакаты.
В ответ на задержания протестующие скандировали «Позор» и «Отпускай». По данным «ОВД-инфо» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.), этим вечером в городе задержали 39 человек.
В Перми пикет продлился около 20 минут, после этого на площадь у Заксобрания пришли полицейские. Сотрудники в черной защитной амуниции прошли между протестующими, не применяя к ним силу. Увидев полицейских, значительная часть собравшихся покинула площадь.
Часть участников пикета задержали. Сотрудники полиции брали каждого из них под руки с обеих сторон и сопровождали в автобус. По мере наполнения они отъезжали от здания заксобрания. Корреспонденты 59.RU заметили не менее трех таких автобусов.
— По предварительной информации, задержали 17 человек. Увезли в Ленинский отдел. Я тоже еду туда, — сообщила в соцсетях член Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Оксана Асауленко.
По другим данным, задержанных в Перми — 28.
В Ростове-на-Дону несколько десятков горожан и намного больше силовиков устроили стояние на площади перед Публичной библиотекой. Пикетчиков было немного, и всех почти моментально уводили в автозак.
В Казани сразу после начала митинга сотрудники полиции дали протестующим 2 минуты, чтобы разойтись. Предупредили, что иначе всех, кто находится на площади, задержат и доставят в отдел полиции. И вскоре начались задержания.
В Краснодаре одним из первых на площадь пришел местный активист Виталий Вотановский. На нем была куртка с надписью «Нет войне». Его задержали через несколько минут.
По данным «ОВД-Инфо» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.), в Краснодаре задержали как минимум 55 человек.
В Новосибирске люди прошли по Красному проспекту. Там тоже людей уводили в автобусы. Точное количество выяснить не удалось: в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что не владеют информацией о задержаниях.