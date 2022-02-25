Как прошли митинги против военной операции на Украине: фото из городов России

По данным «ОВД-Инфо» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.) 24 февраля в России на митингах против военной операции на Украине задержали 1750 человек. Как прошли несогласованные акции в разных городах — в фоторепортаже корреспондентов Сети городских порталов.

В Москве митинг против вооруженного конфликта на территории Украины начался в 18 часов. Выход на Пушкинскую площадь из метро закрыли, а на улице установили ограждения. На улицах выстроились несколько десятков автозаков и автомобилей полиции. Из громкоговорителей сотрудники правоохранительных органов объявляли: «Уважаемые граждане, уходите отсюда».