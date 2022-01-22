«Кто-то говорит, что я биомусор». Исповедь капитана ФСБ, который стал Катей

— Я пытаюсь иронизировать, использовать сарказм, потому что они думают, что могут меня захейтить, забуллить, использовать харассмент. Но они ошибаются, у них не получится подавить меня морально, да и физически тем более. Потому что я прошла большой путь дискриминации с самого детства. Да и спецслужбы меня сильно закалили. Сама могу затроллить, со всеми этими технологиями я знакома. Поэтому те, кто меня осуждают — пусть делают это.



— Поступают ли вам угрозы? В инстаграме, например.



— Кто-то говорит, что таких, как я, нужно убивать, что такие, как я — биомусор. Естественно, это маленькие глупенькие дети, которые пишут с закрытых или фейковых аккаунтов. Страха нет, но если будут реальные угрозы, то, естественно, я смогу людям объяснить, что из-за меня не стоит ломать свою жизнь и судьбу. Я никого не позорю, никому ничего плохого не делаю.



— Чем сейчас занимаетесь в Москве?

— Не могу пока сказать, на работе я каминг-аут еще не делала.

Хочу родить ребенка

— Как у вас с личной жизнью обстоят дела? Есть партнер?

— Нет. С личной жизнью у меня дел никаких нет, и до момента полного перехода, скорее всего, не предвидится. Партнера у меня нет, потому что сейчас я занимаюсь своей жизнью, своим развитием, подготовкой своего тела, души, интеллекта, духовных и морально-нравственных качеств, профессиональных. Очень много труда, много работы впереди, поэтому мне, честно сказать, не до этого.

Да и думаю, вряд ли будет тот партнер, который искренне примет меня как девушку и, видя меня, будет готов смотреть на мой переход, на мою трансформацию, принимать меня такой, какая я есть, и ждать этой самой трансформации, которая произойдет, естественно, не сразу.



— Как вас принимает ближайшее окружение — друзья, знакомые?



— Лучший друг отказался от меня. А многие знакомые и родственники поддержали. Искренне их благодарю за это! Честно сказать, не ожидала от них этого. Особенно я благодарна маме, которая меня поддерживает сейчас, она от меня не отказывается, несмотря ни на что. Несмотря на весь этот шум и ажиотаж вокруг меня, который только начинается. Я пытаюсь объяснить ей, что, возможно, дальше будет хуже.



— Когда планируете сделать хирургическую операцию по коррекции пола?



— В 2023 году или в 202 4-м . В этом году определенные операции также планируются. Это только планы, посмотрим, как жизнь будет идти и что будет дальше.



— У вас в браке есть ребенок. Хотите ли вы в будущем завести детей уже как женщина?



— Да, у меня есть ребенок. И в будущем я хочу завести детей как женщина. Медицина сейчас к этому подходит, на практике такие операции делаются — это трансплантация матки. Хочу попробовать сама зачать, выносить и родить своего ребенка. Если нет, то я буду брать приемных детей. Если, конечно, позволят в этой стране. Если нет, то в другой стране, что поделаешь.



— Чувствуете ли сейчас себя счастливой? Может быть, хотя бы потому, что шаг вперед сделан, и уже не надо скрывать саму себя и прятаться от мира.



— Я не скажу, что чувствую себя сейчас счастливой, хотя какое-то подобие счастья появляется, какая-то призрачная волна с момента увольнения. Потому что я начинаю не думать о своей внешности, о переходе. Я знаю, что это будет. Вся эта активность — работа, начало свободы, занятия собой — не дают замыкаться. У меня не хватает сил и времени думать о негативном. А так, да, есть определенное счастье, что шаг вперед сделан, что не нужно скрывать себя.

