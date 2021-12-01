Московский журналист снял фильм о жизни новосибирских геев — они рассказали об ориентации и любви к городу

Московский журналист Карен Шаинян посвятил одну из серий своего документального проекта «Квирография» Новосибирску. Это фильм об ЛГБТ-персонах, которые живут за пределами столиц и готовы поделиться своими личными историями.
В видео снялись ВИЧ-активист Владимир Гричишкин — герой публикации НГС, дизайнер бренда Maskulo Даниил (мы делали репортаж с фабрики одежды, где шьют дорогое белье для раскрепощенных мужчин), пара трансгендеров Анастасия и Дарья, а также артисты бара «Элтон» Антон и Денис, принимающие участие в проекте Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Они поделились рассказами о том, как родители восприняли новости об их ориентации и как им дается жизнь в Новосибирске.
— Некоторые социологи называют Новосибирск сибирской Америкой. Интересный микс людей, историй. Все люди откуда-то приехавшие, всё новое легко воспринимается. Новосибирск дал России «Кириешки», S7 Airlines, это такая плодородная почва для многих идей и каких-то свобод, — высказался в фильме дизайнер Даниил.
Как сообщил корреспонденту НГС один из героев документального фильма дрэг-артист Антон, съемки проходили в конце весны в Новосибирске. В кадрах появляются Академгородок, сквер за Оперным театром, Михайловская набережная и несколько ночных заведений города.
— С нами работала большая команда крутых профессионалов. Съемки прошли на позитиве, абсолютно комфортно, очень весело. Сам фильм, я считаю, открывает многие грани. Все-таки это (имеются в виду ЛГБТ-персоны и нетрадиционная сексуальная ориентация. — Прим. ред.) есть в нашем мире, об этом нужно говорить. Карен Шаинян молодец, что затрагивает такие непростые темы. Но волнение перед выходом фильма было, как и перед любым событием, в котором ты участвуешь, — поделился артист.
В мае этого года мы публиковали историю Светы — еще одной новосибирской ВИЧ-активистки. Она поделилась рассказом о длительной наркотической зависимости и потере ВИЧ-положительного супруга, который отказался от лекарств.