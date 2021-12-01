Московский журналист снял фильм о жизни новосибирских геев — они рассказали об ориентации и любви к городу

Московский журналист Карен Шаинян посвятил одну из серий своего документального проекта «Квирография» Новосибирску. Это фильм об ЛГБТ-персонах, которые живут за пределами столиц и готовы поделиться своими личными историями.



В видео снялись ВИЧ-активист Владимир Гричишкин — герой публикации НГС, дизайнер бренда Maskulo Даниил (мы делали репортаж с фабрики одежды, где шьют дорогое белье для раскрепощенных мужчин), пара трансгендеров Анастасия и Дарья, а также артисты бара «Элтон» Антон и Денис, принимающие участие в проекте Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Они поделились рассказами о том, как родители восприняли новости об их ориентации и как им дается жизнь в Новосибирске.

