От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий и почему их бросились закапывать

По данным 47news, первым собственником был петербуржец Ренат Алимзанов. Он умер 2 сентября 2018-го в возрасте 51 года. И, похоже, это только начало.



В 2004 году он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора № 4 на улице Лебедева. В том же году появляется компания «Внешагропромхолдинг» с видом деятельности «снос и разборка зданий». Алимзанов — один из учредителей. Информации о бизнес-успехах нет, в 2018 году фирма ликвидирована. (С экс-гендиректором Станиславом Тарасовым связаться не удалось.) Еще одна компания, где СПАРК видит Алимзанова как директора — это охранное предприятие «ЦОБ», которое с 2012 по 2016 год было зарегистрировано в Торжке, Тверской области. В 2014 году выручка была около пяти миллионов, прибыль 1,7 миллиона.



47news связался с дочерью Рената Алимзанова. Девушка рассказала, что отец ушел из семьи в 2008 году, и отношения были натянутые. Про участок в Агалатовском она никогда не слышала. Бывшая супруга Алимзанова прочитала сообщение во «ВКонтакте», но отвечать не пожелала.



Мир тесен и сложен — наш коллега Евгений Вышенков оказался лично с ним знаком в прошлом. Вот портрет от него: «Ренат был типичным тюремным опером. Острым на язык, с соответствующим юмором. Я же из уголовного розыска, так он мне часто подмигивал: «Мент конвойному — не кент». Быстрый на решения, хорошо считывающий человека при встрече. Лицо простое, но опытное. Взгляд ироничный, проникающий. Говорил на тюремном жаргоне даже там, где лучше бы на нём и не говорить. Если в драке, то опасный.



Что-то, конечно, он помимо зарплаты имел, но это точно не про те деньги, о которых мы сегодня думаем. Ездил на убитом 140-ом «Мерседесе». Это ведро легче было на запчасти продать, чем привести в порядок. Как у любого начальника оперчасти следственного изолятора, знакомые были только из МВД, ФСБ, да уголовники с жуликами. Это нормально.



Кстати, начинал он службу в 1991 году, постовым в Кировском районе Петербурга. Еще с тех времен знаком с известным писателем Андреем Кивиновым («Улицы разбитых фонарей»), который тогда работал там же. Знаю, что знаком он был и с бывшим прокурором Еленой Топильской, она потом создала свой сериал «Тайны следствия».



Версия черной руки

Приходит на ум много. Рассуждать вам, но одну зацепим. По мнению авторов, те, для кого строилась тюрьма, должны были искренне верить, что находятся в государственном учреждении. И, возможно, выполнить некое условие. Иначе строить декорации за 1 миллион долларов — это безумие.



Сама же постройка тюрьмы не образует состава преступления. Строить у себя на участке вы можете хоть вышки для часовых.



Пока мы сами обследовали это творение разума, встретили хозяйку ближайшего дома — того самого, что в двухстах метрах. Она рассказала, что в курсе существовании тюрьмы, она помнит изыскания Следкома и полиции.



— Как дом строился, я не знаю. Это, наверное, год 2010–2012-й. У меня еще участок пустой стоял, просто купленный. Я позже построила дачу. Бываю раза три за лето. Но как теперь рядом с этим находиться, даже не представляю, — рассказала собеседница.



Нам точно известно, что силовики полтора года разбирали по косточкам это чудо. Как мы уже рассказали, перекопали на участке всё, что можно перекопать. Опросили и изучили всех, кого только можно изучить. Делали экспертизы, вплоть до сравнивания замков в камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых Крестах. Уж точно перебрали всю жизнь бывшего капитана ФСИН Алимзанова, а особенно Эскобара. Если в сухом остатке — ноль на массу. В их сейфах тома проверки, в их головах — десятки предположений. Как пошутил нам один из них: «Вплоть до инопланетян».

