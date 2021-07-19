От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий и почему их бросились закапывать

47news нашел в Ленинградской области жуткое и таинственное место. Это частная подземная тюрьма ценой под полмиллиона долларов. 47news спустился в казематы и увидел хозяев.
В 44 километрах от Петербурга располагается заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург» — в Агалатовском поселении Всеволожского района. По факту, это обширная поляна в сосновом лесу и несколько разбросанных домов. Один из них полуразрушен. На картах со спутника еще целый. Сюда отправились журналисты после звонка какого-то мигранта. Похоже, он сам растаскивал оставшееся добро и не смог сдержать в себе то, что увидел.
После того, как обо всем рассказали СМИ, на место прибыла тяжелая техника и засыпала вход в казематы землей. По информации 47news, публикация о тюрьме вышла в 10:00, а уже в начале одиннадцатого Следственный комитет отреагировал и выслал технику. Как писала «Фонтанка», силовики полтора года исследовали само сооружение, а также дом и баню на участке. Найти не удалось ни невольников, ни подозреваемых. Дело, как пишет 47news, было засекречено. «Фонтанка» рассказывает, как всё было устроено.
Казематы
На месте видим то, что было высоким забором из профлиста. Сохранился лишь верх, остальное досталось мародерам. В доме — проем, куда может въехать небольшой микроавтобус. Похоже на гараж, но вниз, под опасным углом, уходит массивная плита тонны в две. Как мы выяснили, она поднималась и опускалась с помощью мощной гидравлики — когда дом обесточили, механизм отказал.
Крутой спуск упирается в массивные железные ворота из одной поворотной створки весом с полтонны. В ней квадратное окно метр на метр и щеколда. На воротах рисунки, о них чуть позже. Въезд венчает надпись Copenhagen. Две железные аппарели для съезда, под ногами — холодная вода по щиколотку.
Попадаем в просторное помещение, похожее на подземную парковку. Высота потолка — чуть более двух метров. Видны коммуникации, трубы, провода идут по верху. Стальной столб-опора, а за ним вход в помещение поменьше, размером с однушку. Впереди стальной остов. Похоже, здесь были рукомойники. Поворачиваем направо — два проема, за ними коридор, а в нем три входа в натуральные камеры. В каждой железные двухъярусные кровати, чаще называемые «шконками», умывальник, унитаз.
В коридоре — то ли прямоугольная яма, то ли спуск на еще один уровень. Сейчас там стоит вода, глубина как минимум метра полтора — до дна не достать. Акваланга с собой у нас не было.
Коридор заканчивается решеткой и дверным проемом. За ним помещение, это пункт охраны — бетонная стенка по пояс, стоящая буквой «П». Внутри шлейф оборванных проводов в воде и розетки. Наблюдение, конечно, запоздалое, но хорошо, что не под напряжением. Идем дальше и видим загончик метр на метр, одна стенка зарешечена. Похоже на место приемки несчастных. Тут же другой коридор-выход на «парковку». Стены в нём бордового цвета.
Если это тюрьма, то собачья будка снаружи тоже могла быть частью антуража. Допустим, завозят человека в закрытой машине, а он слышит лай.
Крематорий
Как выяснил 47news у редких соседей, год назад в доме работал Следственный комитет. От них осталась только лента. Каким образом силовики узнали о подземной тюрьме, неясно, но тогда были сделаны фотографии казематов в исходном состоянии. Стальные двери на месте, на них номера и закрытые на щеколду «кормушки». В камерах глазки видеонаблюдения. Вход в помещение дежурного еще зарешечен, при входе в коридор с камерами — клетка для одного человека. Место, где находился надзиратель (бетонный бортик буквой «П»), закрыто решеткой до потолка. Тогда же выяснилось, что замки в дверях — точная копия замков в Крестах.
На фотографиях видно и то, как выглядел дом до упадка. (Пару фото мы нашли на сайтах недвижимости. У 47news есть и оперативная съемка).
Забор еще на месте. Метра три с половиной высотой, и сделан так, что территория участка полностью скрыта. Отметим, что по верху металлические листы забора установлены под углом внутрь. Так сложнее из-за него выбраться. Большие ворота, калитка и закрытый глазок. Территория ухожена, площадка забетонирована, скорее всего, это и есть перекрытие бункера, но дальше уже газон. На окнах решетки. Въезд в подземную тюрьму закрыт белыми типичными гаражными воротами. На крыше установлены солнечные батареи.
За домом стояла баня. Тут всё как положено — парилка, предбанник. В нём некое подобие камина. Внимание тогда привлекли большие пакеты с углем. Один и сейчас там. Но баню, как известно, углем не топят. Нашелся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Мы знаем, что когда сотрудники СК его открыли, то обнаружили широкий колодец из нескольких бетонных колец, глубиной метра три-четыре. Там же была ручная лебедка, внизу стояла вода. Когда откачали и спустились, то нашли печь, по размерам подходящую под человеческое тело. Труба от нее шла через тот самый «камин». Наши собеседники в органах уверенно нам не подтвердили, но, говорят, у них есть результаты экспертизы о неких биологических останках, найденных в печи. Хотя «биология» может остаться от чего угодно, хоть от грызунов.
Сегодня на этом месте трехметровая ямища, при осмотре места происшествия копали, видимо, экскаватором, а баня явно сдвинута тросом на пару метров.
Вокруг сейчас разруха, всё перерыто и бурьян. Дом был трехкомнатным с большим чердаком. Ближайший дом метрах в двухстах, туда иногда приезжает хозяйка. Еще три чуть подальше. Вот, собственно, и все соседи.
С постройки как будто содрали кожу, причем изнутри. Снаружи видны обнажившиеся метра на полтора стены бункера. Рядом то ли колодец с водой, то ли затопленная коммуникация с тюрьмой. На заднем дворе подальше — куча покрышек.
Цена
Примерные размеры бункера — 15 на 15 метров, то есть более 200 квадратов. Бетонный короб тоже откапывали, видны его углы и периметр. Высота внутри тюрьмы, напомним, чуть более 2 метров. Толщина стен приблизительно метр. Вода, электричество, канализация подведены. Мы попросили профессиональных строителей оценить, во сколько обошлось бы возведение такого сооружения.
В стоимость вошло рытьё котлована — и, понятно, что не лопатой. Устройство щебеночного основания и монолитного железобетонного фундамента в опалубке. Если помещение для эксплуатации, то подразумевается его морозостойкость и водонепроницаемость (та вода, что под ногами сегодня, видимо, натекла через вход, поскольку подтеков сверху не видно). Монолитные стены, арматура, перекрытие, обратная засыпка. Коммуникации и строительство внутренних помещений. Это очень широкими мазками, а между ними — десятки видов работ. В итоге оценки строителей разошлись от 20 миллионов рублей до 40 миллионов. Это неудивительно, поскольку при визуальном осмотре очень много вводных остаются неизвестными. По времени, при достаточном обеспечении техникой, строительство займет 3–4 месяца.
Неподалеку от участка — трансформаторная подстанция. Судя по гулу, работающая. Ее стоимость специалисты оценили в 1,5–2 миллиона рублей, в зависимости от начинки. Стоимость подключения рассчитать сложнее — слишком много факторов, а главное — расстояние до основных сетей. Учитывая, что подстанция в глуши, скорее всего, обошлось минимум в несколько сотен тысяч рублей. Так что солнечные батареи на крыше — это страховка.
Еще 47news узнал: на старте продаж наделы по 10–14 соток продавались по цене от 1,5 до 2,2 миллионов рублей. Плюсуем: стройка — от 20 до 40 миллионов, подстанция — 1,5 миллиона плюс подключение; участок — 1,5 миллиона: сам дом, баня, колодец-крематорий, бетонирование и облагораживание плиткой участка; наконец, мощнейший замаскированный бетонный съезд, поднимающийся на гидравлике, решетки — камеры — замки внутри… Вот тебе по тем ценам и выходит около полумиллиона долларов. Причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы.
Планы
«Загородный комплекс размещен на поляне в хвойном лесу в окружении вековых сосен и елей. Рядом с поселком протекает ручей и река Муратовка, поблизости имеются несколько пригодных для купания лесных озер, а в трех километрах находится Лемболовское озеро», — говорится в старых объявлениях о продаже участков. Покупателям обещали магазины, игровые, спортивные площадки, фитнес-центр. «Круглосуточная служба охраны и эксплуатации, система видеонаблюдения по периметру поселка, окруженного единым забором, КПП с охраной», — читалось в рекламе. По факту ничего это не было создано.
Участок в 20 гектаров в начале 2010-х застройщик «Строй-Инвест» планировал нарезать на 140 наделов от 10 до 14 соток. Намечалось подвести электричество, канализацию и центральное отопление. Вода из скважин. Напомним, участки стоили от 1,5 до 2,2 миллиона рублей. За готовые дома площадью от 155 до 230 квадратов застройщик просил от 5,8 до 8 миллионов рублей.
Жизнь в «Новом Петербурге», по данным профильных порталов о загородной недвижимости, остановилась в 2012 году. На фото в объявлениях попал и тот самый дом, еще с целым забором и воротами. Дата объявления —
Собственники
По данным Росреестра, с момента регистрации права на участок 10 соток в 2009 году первым собственником было ДНП «Лемболовская твердыня-1», которое юридически существует и по сей день. Совладелец ДНП Сергей Бица смог припомнить, что дом появился примерно в 2011–2012 годах: «Кто строил, не скажу сейчас, но помню, что потом участок был в залоге у банка».
В 2010 году земля перешла к петербургскому ООО «Кредит доверия» с видом деятельности «финансовые услуги». Судя по остаткам информации в Сети, это был автоломбард (компания зарегистрирована в 2010 году, но через три года ликвидирована. С ее гендиректором, Сергеем Борисовым, связаться не получилось).
В январе 2012-го собственником участка становится Евгений Попков. Не исключено, что это нынешний 50-летний председатель ДНП «Лесное» во Всеволожском районе. Он владел и управлял десятком компаний, главным образом, связанных со стройкой и недвижимостью. В том числе, в его списке два ныне ликвидированных ООО с названием «Стройинвест». Проект коттеджного поселка «Новый Петербург» планировала реализовывать компания «Строй-Инвест». Оставшийся контактный телефон в объявлении о продаже наделов совпадает с телефоном «Кредита доверия». Связаться с Попковым не удалось.
В июне 2013 года земля переходит к Владиславу Велисевичу. Коренной ленинградец, бизнесом не занимался. 90-е его зацепили, в 1989 году у него были неприятности из-за угона, потом еще и грабеж. Но это же 30 лет назад. Судя по фото в соцсети, сегодня он — приличный, крупный мужчина в черных очках. 47news написал ему, сообщение он прочитал и пока не ответил.
Но есть от него одна ниточка к следующей главе. Велисевич ездил на серебристом «Форде Фокусе» и «Ауди А4». Эти машины в разное время принадлежали человеку точно с необычным именем.
Владельцы
По информации нашего издания, вышеуказанные собственники-физлица были номиналами. А другим владельцем был человек, странно сменивший фамилию. Он из Кронштадта, сегодня ему 50 лет. До 2010 года носил классическую армянскую фамилию Мкртычян. Он опытный. Первый раз выслушал приговор в 2001 году. По статье «Похищение человека группой по предварительному сговору» его приговорили к 3 годам, а вышел по амнистии. В 2003 году угодил за разбой. Потом ещё 3 года условно за вымогательство.
Судя по количеству зарегистрированных на него машин, скорее всего, живет продажей автомобилей. По данным СПАРК, с 2019 года является одним из сооснователей и руководителей ООО «Медальянс» (оптовая торговля техникой). Ему принадлежит
В 2010 году Мкртычян официально меняет фамилию. Теперь в его паспорте стоит категорически не петербургское — Эскобар. Мы не стали интересоваться в армянской диаспоре, мол, свойственен ли их этносу этот набор букв. Да и первые тысячи ссылок в поисковике на эту фамилию дают лишь колумбийский бренд мировой наркомафии. 47news, естественно, передал через знакомую его семьи нижайшую просьбу связаться с редакцией. Но это еще не конец удивлениям.
По данным 47news, первым собственником был петербуржец Ренат Алимзанов. Он умер 2 сентября 2018-го в возрасте 51 года. И, похоже, это только начало.
В 2004 году он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора
47news связался с дочерью Рената Алимзанова. Девушка рассказала, что отец ушел из семьи в 2008 году, и отношения были натянутые. Про участок в Агалатовском она никогда не слышала. Бывшая супруга Алимзанова прочитала сообщение во «ВКонтакте», но отвечать не пожелала.
Мир тесен и сложен — наш коллега Евгений Вышенков оказался лично с ним знаком в прошлом. Вот портрет от него: «Ренат был типичным тюремным опером. Острым на язык, с соответствующим юмором. Я же из уголовного розыска, так он мне часто подмигивал: «Мент конвойному — не кент». Быстрый на решения, хорошо считывающий человека при встрече. Лицо простое, но опытное. Взгляд ироничный, проникающий. Говорил на тюремном жаргоне даже там, где лучше бы на нём и не говорить. Если в драке, то опасный.
Что-то, конечно, он помимо зарплаты имел, но это точно не про те деньги, о которых мы сегодня думаем. Ездил на убитом 140-ом «Мерседесе». Это ведро легче было на запчасти продать, чем привести в порядок. Как у любого начальника оперчасти следственного изолятора, знакомые были только из МВД, ФСБ, да уголовники с жуликами. Это нормально.
Кстати, начинал он службу в 1991 году, постовым в Кировском районе Петербурга. Еще с тех времен знаком с известным писателем Андреем Кивиновым («Улицы разбитых фонарей»), который тогда работал там же. Знаю, что знаком он был и с бывшим прокурором Еленой Топильской, она потом создала свой сериал «Тайны следствия».
Версия черной руки
Приходит на ум много. Рассуждать вам, но одну зацепим. По мнению авторов, те, для кого строилась тюрьма, должны были искренне верить, что находятся в государственном учреждении. И, возможно, выполнить некое условие. Иначе строить декорации за 1 миллион долларов — это безумие.
Сама же постройка тюрьмы не образует состава преступления. Строить у себя на участке вы можете хоть вышки для часовых.
Пока мы сами обследовали это творение разума, встретили хозяйку ближайшего дома — того самого, что в двухстах метрах. Она рассказала, что в курсе существовании тюрьмы, она помнит изыскания Следкома и полиции.
— Как дом строился, я не знаю. Это, наверное, год 2010–2012-й. У меня еще участок пустой стоял, просто купленный. Я позже построила дачу. Бываю раза три за лето. Но как теперь рядом с этим находиться, даже не представляю, — рассказала собеседница.
Нам точно известно, что силовики полтора года разбирали по косточкам это чудо. Как мы уже рассказали, перекопали на участке всё, что можно перекопать. Опросили и изучили всех, кого только можно изучить. Делали экспертизы, вплоть до сравнивания замков в камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых Крестах. Уж точно перебрали всю жизнь бывшего капитана ФСИН Алимзанова, а особенно Эскобара. Если в сухом остатке — ноль на массу. В их сейфах тома проверки, в их головах — десятки предположений. Как пошутил нам один из них: «Вплоть до инопланетян».
Ах да, «наскальные» рисунки на воротах. Паук, волк, девушка за решеткой. Среди них есть череп с костями и надпись «Manonera». Можно найти такую интерпретацию перевода с итальянского: «название секретных ассоциаций, политических или преступных, отмеченных отпечатком черной руки как символа».