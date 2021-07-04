«Что меня бесит»: педиатр — об истеричных бабушках, родителях-пофигистах и приеме за 2 минуты

Обиднее всего мне за диспансерные группы. Например, ребенку с пиелонефритом надо ходить к нефрологу каждые 3–6 месяцев, астматику надо точно так же показываться пульмонологу, а это нереально, когда очередь заняли те, кому «просто хочется проверить».



Некоторые обследования и узких специалистов реально быстрее пройти платно. Если у меня хорошие доверительные отношения, я всегда говорю, что можно пройти платно, если это необходимо, а талонов нет. Но сказать каждому пациенту об этом нельзя, они пойдут писать жалобы, что я навязываю платные услуги. Чаще всего пациенты пишут жалобы на Минздрав, но по факту наказывают всегда врача.



Когда приходят бабушки, то всё, туши свет